Častni občan občine Šentjernej je postal pater dr. Silvo Šinkovec

20.8.2022 | 10:00

Župan Jože Simončič v družbi novega častnega občana patra dr. Silva Šinkovca ter občinskega nagrajenca Janija Selaka

Šentjernej - Kot vedno, je občinski praznik priložnost za zahvalo vsem, ki so za širšo skupnost kaj dobrega naredili in prispevali. Tako so na včerajšnji slavnostni seji občinskega sveta občine Šentjernej tradicionalno podelili različna občinska priznanja, ki jih ni bilo malo.

Letošnje Jernejevo je prineslo novega častnega občana, ki je najvišje priznanje občine. Na predlog Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus je to postal pater dr. Silvo Šinkovec, doma iz Dolenjega Mokrega polja.

Šinkovec je vsestransko dejaven, saj je teolog in jezuit, doktor edukacijskih ved, mag. psihologije, defektolog, svetovalec, terapevt, voditelj različnih seminarjev, duhovnih vaj, šol za starše, predavatelj. Po študiju defektologije v Ljubljani je leta 1980 vstopil v Družbo Jezusovo in noviciat opravljal v Rimu in Mariboru. Študij filozofije in teologije je opravljal v Ljubljani, Dublinu in Rimu ter bil v duhovnika posvečen leta 1988. Novo mašo je daroval v farni cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju. Šinkovec, ki je od leta 2015 član skupnosti pri sv. Jakobu, zadnji dve leti pa tamkajšnji župnik, je vseskozi pedagoško aktiven. Vodi Šolo za starše, je duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije, urednik revije Vzgoja, direktor Inštituta Franca Pedička. Leta 2003 je prejel Slomškovo priznanje in priznanje Andragoškega centra Slovenije.

p. Silvo Šinkovec z umetniško skulpturo, ki jo dobi častni občan.

S šentjernejsko župnijo in občino je p. Šinkovec vseskozi povezan, pripravlja vsakoletne poletne Dneve molitve na Polhovici. Večkrat je bil pobudnik in predavatelj izobraževanj za občane, ki želijo osebno rast in jim veliko pomeni duhovnost.

Naziva častnega občana je bil vesel in na slavnostni seji je povedal, da ima na svoj rojstni kraj lepe spomine in rad prihaja nazaj. »Ta povezava je ostala in da vedno rad prihajam domov v družino in v Šentjernej, na dogodke, povezane s športom, kulturo, Cerkvijo, Kartuzijo Pleterje, kjer imam prijatelje. Šentjernej imam rad z vsemi dejavnostmi, vesel sem njegovega razvoja, ljudje so tu res pridni. Predvsem pa sem vesel, da znajo stopiti skupaj, kar je dragoceno, in tega želim tudi vnaprej,« je dejal. Kot ključno vrednoto v srcu čuti vero, zato je hvaležen svoji družini in mnogim dobrim ljudem, ki jih je srečal v svojem življenju.

Občinski nagrajenec Jani Selak

Jani Selak (na levi) je letošnji občinski nagrajenec.

Nagrado občine Šentjernej za leto 2022 je prejel Jani Selak, dolgoletni član in tudi predsednik Pihalnega orkestra občine Šentjernej, ki je zaslužen za promocijo godbeništva pri nas, ter za promocijo Šentjerneja in vsega »šentjernejskega«. V orkestru, ki je lani praznovalo 110 let delovanja, deluje že 32 let in vesel je njegovega napredka in razvoja.

»Ponosen sem na nagrado, da so sokrajani opazili moje delo in prizadevanja. Seveda pa mi pomeni tudi zavezo za naprej, da ne odneham, kar seveda ne bom,« je povedal po prireditvi.

Spominske plakete in županova priznanja

Prejemniki spominskih plaket

Prejemniki županovih priznanj

Pija Hočevar

Na slavnostni seji pa so podelili tudi enajst spominskih plaket različnim društvom in podjetjem: PDG Ostrog ob 100-letnici delovanja, PGD Groblje ob 50-letnici delovanja, Šentjernejskemu oktetu ob 60-letnici prepevanja, Društvu vinogradnikov Šentjernej ob 50-letnici delovanja, KD Ajda Orehovica ob 40-letnici delovanja, podjetjema Zarja, d.o.o. in TRAC d.o.o. ob 30-letnici delovanja, JP EDŠ, podjetju EDMS d.o.o. in Kovini Šentjernej d.o.o. ob 20-letnici delovanja, ter Samostojnemu podjetniku Gradbena mehanizacija Marjan Škedelj za 20 let dela na gospodarskem področju.

Župan Jože Simončič je podelil tudi županova priznanja, ki so jih prejeli: TD Zvon iz Gradišča za 20 let delovanja na področju turizma in promocije občine Šentjernej; Slavko Košak za dolgoletn odelo na področju družbenega življenja in kmetijstva; Mihaela Blatnik za dolgoletno delo na področju kmetijstva in ohranjanja lokalne kulinarične dediščine; ter dr. Borut Križ, kustos Dolenjskega muzeja, za arheološko raziskovanje, zbiranje gradiva in pripravo arheološke razstave Gorjanci med Rimom in Bizancem. Priznanje je prevzela direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik.

Župan: ne pozabiti na kulturne vrednote

Eva Hren je navdušila s svojim nastopom.

Zbrane je nagovoril tudi prvi mož občine Jože Simončič, ki je povedal, da so Šentjernejčani ponosni, da živijo v lepem kraju z bogato dediščino, ter z iznajdljivimi in podjetnimi ljudmi. Šentjernej se dobro razvija, kar je zasluga številnih ljudi, ki so v preteklosti delali za njihov kraj, je spomnil.

Na kratko je orisal glavne naložbe, ki jih je občina opravila v času od zadnjega Jernejevega do sedaj, ter razkril tudi načrte ter investicije, ki so že v teku.

»Vesel in ponosen sem, da smo v ekonomskem smislu uspešni. Tako lahko občanom zagotavljamo dobre pogoje za življenje. Za zadovoljno in srečno življenje pa so ključnega pomena tudi kulturne vrednote, kot so spoštovanje, poštenje, solidarnost in strpnost. Teh vrednot ni mogoče kupiti na trgovski polici, temveč jih je potrebno vedno znova iskati in negovati. To naša velika skupna naloga,« je dejal zbranim v Lesjakovi dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Slavnostno sejo, ki so se je udeležili tudi delegacija iz pobratene občine Svrljing iz Srbije, ter mnogi drugi župani in podžupani sosednjih občin ter direktorji zavodov, je obogatilo petje Šentjernejskega okteta, več glasbenih točk domačinke Pije Hočevar na flavti, nekajkrat tudi ob klavirski spremljavi Eve Zec, ob koncu pa je zapela še priznana slovenska kitaristka in pevka zabavne glasbe Eva Hren. In občinstvo ji je pri petju celo pomagalo … Dogodek je povezovala Jasmina Spahalić.

Besedilo in foto: L. Markelj

