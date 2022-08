Novomeški košarkarji že pridno vadijo

20.8.2022 | 14:00

Fotografije: KK Krka

Novo mesto - Za košarkarji novomeške Krke so uvodni dnevi treningov pred začetkom nove sezone 2022/23, ko bo klub praznoval tudi 75-letnico dela in tekmovanja v domači in mednarodni konkurenci. Članska ekipa bo v novi sezoni tekmovala v regionalni ligi Aba2, domači ligi Nova KBM in pokalu Spar. Novi kapetan moštva je postal izkušeni Rok Stipčević.

Novomeška ekipa je v zadnjih tednih doživela precej sprememb. Glavni trener je postal Gašper Okorn, njegov prvi pomočnik Igor Kešelj, ob njem sta v strokovnem štabu še Matic Šiška in kondicijski trener Matej Gliha.

Gašper Okorn v novi sezoni računa na zasedbo v postavi: Leon Stergar, Rok Stipčević, Miha Cerkvenik, Andrej Stavrov, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan, Miha Škedelj, Jurij Macura, Branislav Vujadinović, Jaka Klobučar.

Novinci v ekipi so Miha Cerkvenik, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan in Branislav Vujadinović. Treningom se je priključil tudi Rok Zaman, ki je bil letos na širšem seznamu kandidatov za reprezentanco do 20 let.

"Gremo korak za korakom, uvodni del je za nami. Zdaj začenjamo s treningi tudi s 'kontakt situacijami'. Za vsako stvar, za vsak košarkarski element, si bomo vzeli dovolj časa. Ni potrebe za norenje ali lovljenje. Postopoma se nam bodo pridružili tudi igralci, ki so še v reprezentancah. Prva pripravljalna tekma nas čaka 1. septembra v Šenčurju," je dejal novi trener Okorn, ki je letos poleti prišel v Novo mesto.

"Prvi vtisi po prihodu v novo sredino so dobri. Novo mesto je lepo mesto. S soigralci smo se dobro ujeli. Prvi teden so bili treningi še malce prilagojeni temu, da se telo navadi na vse napore, ki sledijo," je svoje prve vtise strnil Jan Špan, ki je nazadnje igral v Grčiji, nato pa sprejel vabilo in se preselil v dolenjsko prestolnico.

"Sestavili smo zelo zanimivo in nadarjeno ekipo. Precej je mladih igralcev, ki so pokazali veliko željo po napredovanju. Take košarkarje potrebujemo. Naše ambicije so vedno visoke, na domači sceni se želimo v ligi in pokalu prebiti v finale, v regionalnem tekmovanju pa bi se radi vrnili v elitno ligo Aba," je dejal direktor kluba Jure Balažić.

STA; M. K.