Praznik KS Raka - Najbolj pereč problem so ceste

20.8.2022 | 18:40

Primož Šribar (na desni) je podelil priznanje KS Športnemu društvu Raka, ki letos zaznamuje 40 let delovanja. Priznanje je prevzel predsednik ŠD Dejan Držanič. (Foto: Pavel Perc)

Raka - Kanalizacijski sistem na Raki z biološko čistilno napravo – Za prvo fazo, končana bo jeseni, okoli 885.000 evrov – V teku je sanacija ceste Vrh pri Površju–Videm z obnovo vodovoda, modernizacija ceste Raka–Gradišče – Hkrati širokopasovno omrežje

Najbolj pereč problem v Krajevni skupnosti Raka so po besedah predsednika sveta KS Primoža Šribarja gotovo ceste, za katere vsa leta namenjajo največ sredstev. Letos so v sodelovanju s krajani modernizirali cesto na Jeleniku, asfaltirali so tudi del ceste v Dolenji vasi, do zime pa bodo uredili še nekaj odsekov krajevnih cest in skrbeli za njihovo vzdrževanje.

Predsednik KS Raka Primož Šribar je pretekli četrtek v grajskem atriju na slovesnosti ob krajevnem prazniku povedal še, da so lani pridobili sredstva v okviru participativnega proračuna Mestne občine (MO) Krško in skupaj s sredstvi iz svojega proračuna uredili pešpot Gradišče–Celine–Jelenik. Na enak način bo financirana tudi obnova starih avtobusnih postaj v Dolenji vasi, Zabukovju, Brezju pri Raki in v Koritnici. Dela bodo izvedena do konca letošnje jeseni. Spomladi jim je uspelo pridobiti služnosti za manjkajočo povezavo širokopasovnega omrežja za vas Smednik, s pomočjo občine in družbe Kostak pa so dela že izvedena.

Aktivno sodelujejo pri vseh občinskih projektih. Kot je povedal Šribar, je na njihov predlog v teku sanacija ceste Vrh pri Površju–Videm z obnovo vodovoda, hkrati poteka modernizacija ceste Raka–Gradišče z odvodnjavanjem, obenem bo na tej trasi zgrajena infrastruktura za širokopasovno omrežje.

KANALIZACIJA IN TRG

»Občini Krško smo pomagali pri pridobivanju služnosti za gradnjo kanalizacije in sodelujemo pri vseh aktivnostih za ureditev trga Raka, ki sovpada z rekonstrukcijo državne ceste. Pridobljena je večina služnosti, pri preostalih pa gre še za določena usklajevanja in korekcije pri projektu. Tako se je v začetku leta začela gradnja prve faze kanalizacijskega sistema na Raki z biološko čistilno napravo,« je povedal Šribar in predstavil projekt, katerega prva faza, vredna okoli 885.000 evrov, naj bi se glede na terminski načrt končala v jeseni.

V naslednjem letu predvidoma sledi gradnja druge faze kanalizacije, ki bo obsegala zahodni in severni del Rake. Tretja faza kanalizacije bo obsegala preostali del Rake in bo sovpadala z ureditvijo trga na Raki, ki bo v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo potekala sočasno z rekonstrukcijo državne ceste od Rake v smeri Cirja. Takrat bodo predvidoma obnovili tudi cesto pred OŠ Raka skupaj s prometno signalizacijo za umirjanje prometa. V tej fazi bodo zgradili tudi parkirišče na parceli, na kateri je stala Varškova hiša, za katero so pred dvema letoma od Zavoda za varovanje kulturne dediščine pridobili soglasje za začasno rabo prostora z možnostjo podaljšanja.

V sodelovanju z društvi so tudi letos izvedli spomladansko čiščenje okolja, pri čemer so ugotovili, da divja odlagališča še niso izginila, nasprotno, odkrivajo še nova. Zbiranje in odvoz odpadkov sta po mnenju Šribarja v krški občini dobro organizirana, zato ne razume, zakaj nekateri tega ne izkoristijo in raje smetijo v naravi. Zahvalil pa se je krajanom, ki samoiniciativno pobirajo odpadke na javnih površinah skozi vse leto.

Župan MO Krško Miran Stanko je pohvalil krajane, češ da je bilo v zadnjem času na Raki veliko narejenega, veliko je tudi zastavljenih projektov, zlasti v povezavi z ureditvijo kanalizacije in trga na Raki. Zahvalil se je svetnikom KS in krajanom za dozdajšnje sodelovanje pri investicijah in jih pozval k zgladitvi nesoglasij pri doseganju skupnih ciljev.

Prireditev so s petjem in z glasbo popestrili združeni pevci pevskih skupin Lavrencij in Koledniki z Rake ter mlada pianistka, ki že šesto leto obiskuje Glasbeno šolo Krško, Alja Šinkovec, in je letos na državnem tekmovanju Temsig osvojila zlato priznanje. Obiskovalcem sta bili na ogled razstava izdelkov pridnih rok raških upokojenk in fotografska razstava Raka skozi čas Kulturnega društva Raka, dobrodušni novodobni graščak pa je na stežaj odprl duri grajskih soban. Prijetno druženje ob stojnicah, ki so jih pripravili Društvo vinogradnikov Raka, Aktiv kmečkih žena Raka, Čebelarsko društvo Martin Humek Raka, Turistično društvo Lovrenc Raka in društvo Zaživi Raka, se je zavleklo v večerne ure. Posebej za mlade pa je bil privlačen tudi srednjeveški kotiček.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P.