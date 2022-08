V občini Ribnici namestili desetih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev

21.8.2022 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ribnica - V občini Ribnica so v sklopu projekta Skupaj za varni jutri namestili desetih novih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. Gre za napravo, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku in s pomočjo električnega sunka znova pognati srce ter tako rešiti življenje.

Defibrilatorje so namestili na zasebnih hišah Otavice 6a, Gorenji Lazi 6 in Pugled 7, na gasilskih domovih Prigorica, Lipovec, Jurjevica, Bukovica in Dane, na Rokodelskem centru Ribnica in na poslovni stavbi Lepovče 23. Defibrilatorji so prosto dostopni 24 ur na dan, vse dni v tednu.

V okviru projekta bo Zdravstveni dom Ribnica v prihodnjih mesecih izvedel tudi 52 delavnic temeljnih postopkov oživljanja. Delavnice bodo izvajali do konca marca prihodnje leto, termini pa bodo objavljeni na spletni strani občine, družbenih omrežjih ter občinskem glasilu Rešeto.

STA; M. K.