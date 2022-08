Rešujejo nevarno zožitev ceste v Podgračenem

21.8.2022 | 14:00

Brežice/Podgračeno - Rekonstrukcija državne ceste Čatež ob Savi – Mokrice poteka po načrtih

Naložba, ki jo skupaj izvajata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), se uspešno izvaja in bo končana do roka, so prepričani na brežiški občini. Kot pravi župan Ivan Molan, so si prizadevali za ureditev tega nevarnega odseka državne ceste vse od izgradnje avtoceste. Eden od najpomembnejših ciljev skupnega projekta občine in direkcije je odpraviti nevarno zožitev na državni cesti v Podgračenem, prostor za razširitev so izvajalci pridobili z umestitvijo podpornih zidov. Kot sporočajo z občine, projekt prinaša povečanje prometne varnosti z izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vozišča. Vrednost pogodbe za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika znaša 744.830 evrov – od tega bo direkcija prispevala 563.835 evrov, delež občine pa znaša 180.994 evrov.

Povečanje prometne varnosti na tem odseku ceste bo projekt zagotovil z odpravo ožine, izgradnjo pločnika, ureditvijo avtobusnih postajališč, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditvijo odvodnjavanja in ustrezno prilagoditvijo infrastrukture, kjer so ponekod zaradi utesnjenosti trase izvedeni oporni zidovi, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

Na gradbišču je potrebno do zaključka projekta še izvesti dela na pločniku, na javni razsvetljavi, pripraviti in urediti je potrebno še avtobusna postajališča z montažo nadstrešnic, postaviti ograjo ter v sklepni fazi še asfaltacijo zgornjega sloja asfalta. Kot pravijo pri izvajalcu del, podjetju Gradnje Boštanj, bodo vsa dela končana do pogodbenega roka, to je do konca letošnjega oktobra.

M. K.

