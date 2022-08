EP: Jorgić s srebrom do uspeha kariere

21.8.2022 | 17:30

Foto: NTZS

München - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na evropskem prvenstvu v Műnchnu osvojil srebrno odličje. V velikem finalu ga je s 4:1 (-10, 12, 8, 9, 2) premagal nemški reprezentant Dang Qiu. Ne glede na poraz pa je Jorgić dosegel največji uspeh v karieri, postal pa tudi prvi Slovenc, ki se je prebil v finale EP.

Dang Qiu je zelo dobro odprl dvoboj. Ob bučni podpori publike je dobil uvodni točki na servis Slovenca ter nato povedel s 4:0. Šele peta točka je pripadla Jorgiću.

Ta je v nadaljevanju izenačil na 5:5 ter prvič povedel z 8:7 ter na servis tekmeca z 9:7. Po delnem izidu 3:1 za Nemca je Jorgić spet povedel in nato dobil tudi točko za niz (12:10). žal je bil ta njegov prvi in zadnji v finalu.

Tudi v drugem nizu je povedel Qiu, a je Jorgić takoj izenačil na 1:1 in nato po dvakrat dobil tri točke zapored (3:1, 6:3). Po vodstvu z 8:4 je Jorgić dobil le še eno točko do vodstva z 9:6. Nato je Nemec izkoristil servis za izenačenje (10:10) in s tretjo zaključno žogico (14:12) tudi izenačil v nizih.

V začetku tretjega je bilo vnovič na semaforju 1:0 za Qiuja. Edinkrat v nizu je Jorgić povedel s 5:4, potem pa je tekmec dobil tri točke zaporedoma in obdržal kontrolo do konca za 2:1 v nizih. Vmes je po vrhunski izmenjavi udarcev na obeh straneh, ki je na noge spravila občinstvo v razprodani dvorani v Münchnu, Jorgić znižal na 6:7. A je bilo kmalu 6:10 in na koncu 8:11.

Četrti niz je spet s točko odprl predstavnik gostiteljice EP. Tudi v tem delu igre je Jorgić povedel pri 5:4, a nato nadaljeval za vodstva s 6:5, 7:6 in 8:7. Po izenačenju je Qiu vnovič povedel in s servisom prišel do zaključne žogice za zmago v nizu. Jorgić je takoj po premoru nato izgubil servis in tudi niz (9:11).

Slovenec je v petem nizu prvič povedel, a je kmalu zaostajal z 1:4 in sledil je drugi premor slovenske strani. Ta ni spremenil razmerij za mizo, pravzaprav je prej pobudo Qiu nadgradil s popolno prevlado in vodstvi s 8:2 in 10:2 ter zmago z 11:2 v razprodani dvorani Rudi-Sedlmayer in domače slavje pred 5000 navijači.

Slovenski namiznoteniški igralci so doslej na evropskih prvenstvih osvojili šest kolajn. V posamični konkurenci je to nazadnje uspelo Bojanu Tokiću, ki je bil bronast leta 2011 v Gdansku.

»Po odigranem finalu je srebrna kolajna nekoliko grenkega priokusa, ampak če potegnem črto čez celotni turnir, sem presrečen. Verjetno bi, če bi mi kdo ponudil srebrno kolajno pred začetkom prvenstva, bi takoj podpisal. Nimam si česa očitati, Dang Qui je res prikazal odlično igro, celo vodil sem z 1:0 v nizih in 8:4 v drugem in imel vse pod kontrolo. Ko je dobil ta niz, je začel igrati boljše, jaz sem padel v igro in to je to. Morda je imel pri 8:4 malce sreče na njegovi strani, če bi bilo 9:4, bi se dvoboj lahko drugače odvijal, toda včeraj se v tesnem dvoboju poškodoval Karlssonom, tako da bi samo čestital Dangu za zasluženo zmago,« je po finalnem obračunu za TV Slovenija dejal Jorgić.

STA