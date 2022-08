Dvorski likovni dnevi - Priznani umetniki ustvarjali ob Krki

21.8.2022 | 18:30

Rudi Benetik in Alfred de Locatelli med ustvarjanjem (Foto: N. V.)

»Dolenjska mora biti ponosna, da ima takšno družino, ki je pripravljena svoj čas, denar, prostor in dobro voljo deliti s slikarji,« poudarja Janez Štros. (Foto: N. V.)

»Slikarji imajo umetniško svobodo, nekateri bolj, drugi manj pa izhajajo tudi iz narave in reke v neposredni bližini,« pravi Rok Rezelj. (Foto: N. V.)

Srečanja se vsakič udeleži akademska slikarka Milena Gregorčič: »Vsako leto z veseljem tudi pomagam pri dogodku in sem v strokovnem odboru. (Foto: N. V.)

»Zanimivo je videti, kakšne poti ubira sodobna umetnost,« pravi likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. (Foto: N. V.)

Nacionalno in generacijsko pestra skupina umetnikov ustvarjala ob Krki – Anamarija Stibilj Šajn: Zanimivo je videti, kakšne poti ubira sodobna umetnost

Družina Rezelj je na svoji domačiji že enajsto leto zapored organizirala Dvorske likovne dneve, na katerih se je trinajst likovnikov ustvarjalno družilo ob reki Krki. Srečanje se je končalo v petek, 12. avgusta, ko so v Blatnikovem hramu na Dvoru odprli prodajno razstavo novonastalih del. Od leta 2017 deluje tudi Galerija Dvorski likovni dnevi, ki predstavlja več kot dvesto del vseh do zdaj sodelujočih likovnih ustvarjalcev; teh je bilo skozi leta več kot osemdeset.

Likovne dneve, ki so nastali na pobudo profesorice likovne pedagogike Ane Cajnko, pripravlja domačija Rezelj. »Pri pripravi dogodka sodelujemo vsi člani družine, od najmanjšega do najstarejšega. Z dogodkom želimo prispevati k prepoznavnosti Suhe krajine. Zadnji leti zaradi covidnih razmer nimamo dneva odprtih vrat, imamo pa prodajno razstavo s kulturnim programom,« razlaga organizator Rok Rezelj.

Svežina in drugačnost

Za nabor umetnikov skrbi likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. »Skupina je zelo raznolika nacionalno in generacijsko. Ustvarjajo na različnih medijih in imajo povsem različne sloge. Zanimivo je videti, kakšne poti ubira sodobna umetnost,« razlaga kritičarka. Dodaja, da je umetnikom čar zapustiti svoj atelje, priti v novo okolje in ohraniti ustvarjalno identiteto skozi spremembe, ki so posledica drugačne okolice, kar se pokaže v njihovih delih.

Znani slovenski ustvarjalci

Vsako leto na mednarodni koloniji ob Krki sodeluje likovnik iz domačega okolja. Letos je to bil akademski slikar Igor Papež iz Novega mesta, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni ustvarjal na kraju samem. S svojimi deli, ki jih je ustvaril v ateljeju, pa je prisostvoval na razstavi. Reden udeleženec na Dvoru je Janez Štros, čigar slike so visele med drugim tudi v pariškem Louvru. »Dolenjska mora biti ponosna, da ima takšno družino, ki je pripravljena svoj čas, denar, prostor in dobro voljo deliti s slikarji. S finančnega in z organizacijskega vidika je to namreč velik zalogaj,« pravi Kranjčan. Inspiracij iz okolja je veliko, dodaja mlada slikarka iz Radovljice Meta Šolar: »Pri vseh svojih delih, ki sem jih čez teden ustvarila, sem izhajala iz tukajšnje pokrajine in Krke.«

Umetniki iz tujine

Tuji avtorji, med katerimi so tudi priznana imena in dva profesorja, prihajajo iz Hrvaške, Italije, Srbije in iz Avstrije. »Pri svojem ustvarjanju potrebujem material, ki ga je tukaj v izobilju. Za odtise morajo biti listi sveži, tako da tak 'atelje' izpolnjuje vse moje zahteve,« pravi Alfred de Locatelli, profesor, ki živi in ustvarja v Milanu.

Vse udeležence Dvorskih likovnih dni bo mogoče podrobneje spoznati tudi prek kataloga, ki ga bodo izdali ob tej priložnosti.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Nuša Vavtar