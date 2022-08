Vino je najboljše iz majolke – Golčeva zbirka jih šteje preko 1.500!

22.8.2022 | 08:30

Majda in Andrej Golc s svojima majolkama - Andrej v rokaj drži prvo, bolj enostavno majolko, Majda pa njihovo unikatno, mešanico šentjernejske majolke in šentjernejskega petelina. Izdelek Silvije Goršin.

Soba majolk iz vsega sveta

Majda Golc in šentjernejski župan Jože Simončič sta prerezala trak nove zbirke majolk v šentjernejskih goricah.

Od velikih do majhnih

Šentjernejski oktet je med drugim seveda zapel tudi pesem Majolka bod' pozdravljena ...

Vikend Golčevih, imenovan Zlati hrib, v spomin na starega očeta

Manjkali niso šentjernejski vinogradki, dobrote so ponujale tudi članice Društva kmetic Šentjernej.

Sela pri Šentjerneju - Vikend zakoncev Golc, imenovan Zlati hrib, skriva zanimivost, ki ji verjetno ni para v Sloveniji – v dveh sobah v kleti se na policah in skrinjah šibi preko 1.500 najrazličnejših majolk, v glavnem slovenskih, veliko pa tudi iz drugih držav sveta.

Velike in majhne, pisane in bolj barvno enostavne, z različnimi motivi in napisi. Zbirka, ki sta jo Majda in Andrej Golc na ogled postavila v soboto v okviru Jernejevega, je nastala v dobrih desetih letih in verjetno se bo še povečevala, čeprav prostora ni več veliko.

Majolke iz Slovenije in sveta

Dosti majolk sta prinesla domov z raznih izletov in popotovanj, mnoge so podarjene, pa tudi kupljene na sejmih, tako da prav za vse ne vesta izvora. Majolke sta razporedila na police v dveh sobah: ena je posvečena slovenskim, druga majolkam iz sveta. Večina je iz Evrope, je pa najti tudi majolke iz Mehike, itd. Pogled nanje je res čudovit.

Vse se je začelo pred kakimi desetimi leti. Golčeva, ki sta bila vinogradnika – vikend sta si leta 2008 postavila na mestu stare slamnate hiške Andrejevih starih staršev, kjer je živela tudi njegova mama in sam nekaj let – je najbolj motilo, ker so vinogradniki vino pogosto točili iz plastičnih steklenic, bibitk. »Mi tega ne bomo, smo si rekli. Vino smo želeli prijateljem ponuditi iz bolj avtohtone posode, kar majolka nedvomno je,« je povedal Andrej Golc.

Imajo svojo unikatno majolko

Tako so leta 2005 dali delati prvo njihovo majolko, ki je bila preprosta, a lepa, danes pa zanje prav posebne majolke, po njihovi zamisli, izdeluje domača lončarka Silvija Goršin iz Dolenjega Gradišča. So unikatne. Gre za majolke, ki so sestavljene iz šentjernejske majolke in šentjernejskega petelina. Ni jih mogoče kupiti, marsikdo pa jo dobi v dar.

Majolke nam lahko dajo misliti

Da so se Golčevi odločili tako zanimivo zbirko majolk pokazati ljudem, je na otvoritvenem dogodku - obogatilo ga je petje Šentjernejskega okteta, vodil pa ga je Slavko Podboj - pozdravil prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič.

»Vsakih takih pobud smo na občini veseli. Ponosen sem na ta kraj in to hišo, ter kar se skriva v njej. Vesel sem, da v Šentjerneju lepo živimo in se razvijamo, a večkrat imam občutek, da pozabljamo, od kod smo prišli. Ozreti se moramo v našo dediščino – slovenski človek je bil delaven, skromen, znal je pametno razmišljati. In majolka je najprej postala uporabna, nato pa še lepa, kar je še danes - v njej je veliko lepote, umetniškega navdiha, kulture in tradicije. Tudi ob njej se lahko včasih zamislimo,« je dejal.

Več o neverjetni zbirki majolk, ki bo pri Golčevih na ogled manjšim skupinam, seveda po dogovoru, pa si lahko preberete v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

