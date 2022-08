FOTO: Zaključek poletnih večerov pred KC Semič

22.8.2022 | 07:15

Poletne večere so tokrat v Semiču zaokrožili s pevkami z Bleda.

Minuli konec tedna se je zaključil sklop dogodkov ''Poletni večeri pred KC Semič'', že deseti po vrsti.

Vreme organizatorjem ni dopuščalo, da bi zadnji dogodek pripravili na ploščadi, kljub temu so se, kot sporočajo, v KC Semič počutili ''še kako dobro, pa še toplo nam je bilo – tudi zaradi deklet Vokalne skupine DO RE MI, ki so nas popeljale v glasbeno pravljico''. Gostje z Bleda so zapele ljudske, ponarodele, slovenske, belokranjske in tuje pesmi.

Poletne večere 2022 so pripravili v KC Semič skupaj s KUD Oton Župančič Vinica, Ansamblom Gašperja Brunskoleta, Društvom upokojencev Semič in Društvom Šole zdravja Semič.

M. K.

Foto: Uroš Novina

