Sprehajališče ali avtocesta? Skozi Portoval precej na široko

22.8.2022 | 14:00

Pešaško-kolesarska pot skozi Portoval je konkretno zarezala v mestni gozd. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zamišljena je bila 2,5 metra široka sprehajalna in kolesarska pot, ta se je na račun bankin razširila na 3,5 metra, posekano pa je bilo tudi kakšno drevo več od nujnega – Nič več sence – Zamenjava izvajalca in enoletna zamuda

Predvidoma konec tega meseca bo Novo mesto dobilo še eno sprehajalno pot. Ob Krki v Portovalu, kjer sicer že prej ni manjkalo gozdnih poti, vlak in stezic, ki jih Novomeščani že desetletja s pridom izkoriščajo tako za sprehode kot tudi za tekaške treninge, gradijo dva kilometra dolgo in dva metra in pol široko peščeno sprehajalno pot, namenjeno pešcem, tekačem, otroškim vozičkom in kolesarjem.

Sprehajalna oziroma pešaško-kolesarska pot bo skozi mestni gozd Portoval povezovala mestno jedro, Kandijo in športni park Portoval z največjim stanovanjskim naseljem v mestu, Drsko, ko bo zgrajena brv v Irči vasi, pa tudi s Cegelnico, z Bršljinom in s Češčo vasjo ter tamkajšnjim olimpijskim vadbenim središčem. Pot bodo opremili tudi s koši za smeti in klopmi.

Sprehajalno pot naj bi tako kot pred leti t. i. novomeško plažo ob teniških igriščih pod Portovalom gradilo brežiško podjetje HPG, novomeško občino pa bi stala 140.000 evrov. Pogodbo za gradnjo sta lani junija v Irči vasi podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja HPG Nikola Marković, pot pa bi po tisti pogodbi morala biti končana že lani jeseni, a so se stvari zapletle.

Podjetje HPG je takrat že poslalo stroje v Portoval, potem pa, preprosto rečeno, ob zahtevi po povišanju pogodbenega zneska »ni prišlo skupaj« z občino, zato je želelo odstopiti od pogodbe. Na občini so si potem še prizadevali, da bi se stvari uredile in gradnja nadaljevala, a ni šlo, zato so sporazumno prekinili pogodbo. Letos spomladi je občina ponovila razpis in izbrala novega izvajalca, podjetje BGP Gradnje iz Gradca v Beli krajini, s katerim je župan Macedoni v torek v projektu UrbaNMarkerspace podpisal tudi pogodbo za ureditev poslovnih prostorov za mlada inovativna podjetja na Novem trgu 9.

V času gradnje poti v Portovalu se je na naše uredništvo obrnilo kar nekaj občanov, zgroženih nad obsegom gradbenega posega v gozd, češ da v Portovalu gradijo »avtocesto«, ki tja ne sodi, posekali pa naj bi tudi precej več drevja, kot bi bilo treba. Res je, da pogled na gradbišče, ko so potekala zemeljska dela, ni bil najlepši in da je na nekaterih krajih padlo tudi kakšno drevo, ki bi lahko ostalo in še naprej dajalo senco sprehajalcem na pešaško-kolesarski poti, ki zdaj v večjem delu ni več osenčena in je zato manj privlačna tako za sprehajalce kot tekače, ki so tja do zdaj hodili predvsem zaradi sence. Tudi smernice občinskih načrtovalcev so bile take, da se z gradnjo poti čim manj posega v gozd oziroma da se zaradi urejanja poti poseka čim manj dreves.

Priložnost za posek še katerega drevesa, ki ga zaradi gradnje poti ne bi bilo treba posekati, so izkoristili predvsem zasebni lastniki gozdov, vendar tega niso naredili nezakonito. »Pri urejanju poti smo upoštevali načelo, da se ohrani čim več dreves in čim manj posega v naravo, pri čemer je pregled trase izvedel revirni gozdar in označil drevesa, ki so bila v začetku julija tudi posekana. Posek je bil usklajen z Zavodom za gozdove in se je izvajal na parcelah v lasti mestne občine, na državnih parcelah in na parcelah zasebnih lastnikov. Lastniki zasebnih zemljišč so posek opravili že pred začetkom projekta, mestna občina in država pa v začetku julija letos. Po končni ureditvi trase in njene bližnje okolice do konca avgusta bo vzpostavljen tudi gozdni red,« so v zvezi s posekom zapisali na občini.

Je pa res, da se je pešaško-kolesarska pot s predvidene širine 2,5 metra na račun polmetrskih bankin na obeh straneh razširila na dejansko širino 3,5 metra, kar je v primerjavi s podobnimi potmi oziroma sprehajališči, ko sta Župančičevo sprehajališče in Sprehajališče Primičeve Julije, precej več, poseg v gozd pa je tudi precej večji, kot je bilo sprva mišljeno. Posledica tega je, da na precejšnjem delu poti ne bo več sence.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

I. Vidmar