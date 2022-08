Otroci lažje v novo šolsko leto tudi s pomočjo Rdečega križa

22.8.2022 | 10:00

Šolske potrebščine, zbrane v skladišču novomeškega Rdečega križa (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: OZ RK NM)

Novo mesto - Na Območnem združenju RKS Novo mesto že 21. leto razdeljujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Vrednostne bone lahko učenci (od 1. do 6. razreda po 55 evrov, učenci zadnje triade ter dijaki po 70 evrov) vnovčijo v Mladinski knjigi na Glavnem trgu v Novem mestu. Skupaj so finančno pomoč v obliki bonov za šolsko leto 2022/23 razdelili 202 otrokom v vrednosti 12.440 evrov. Sredstva so zagotovile krajevne organizacije RK in Sklad za pomoč ljudem v stiski.

Pomoč v obliki bonov za nakup šolskih potrebščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice prehrambenih paketov Rdečega križa, učenci in dijaki, ki so jih predlagale krajevne organizacije ter učenci in dijaki staršev, ki so do roka vložili vlogo s prilogami, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

Na OZ RKS NM se po materialno pomoč obračajo tudi ukrajinske družine. Z boni za šolske potrebščine so tako pomagali tudi 32 ukrajinskim otrokom, ki bodo septembra sedli v slovenske šolske klopi.

M. K.

Galerija