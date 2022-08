PGD Dolenja Straža: ob jubileju novo vozilo

22.8.2022 | 11:15

Fotografije: Občina Straža

Straža - V športnem parku Breza so člani prostovoljnega gasilskega društva Dolenja Straža v soboto praznovali 70-letnico društva in ob tej priložnosti prevzeli novo večnamensko gasilsko vozilo VGV. Vanj je vgrajena oprema namenjena prvemu posredovanju na intervenciji, za požare, tehnično reševanje iz globin in višin. Avto so kupili z denarjem društva ter prispevki občanov in donatorjev, opremo pa je, kot sporoča v obvestilu za javnost, v celoti zagotovila Občina Straža.

Kot je v nagovoru zbranim dejal župan Občine Straža Dušan Krštinc, se lokalna skupnost zaveda, kako pomemben je obstoj in delovanje gasilskih društev, zato občina podpira njihovo delovanje in pomaga pri opremljanju obeh gasilskih društev v občini. Dodal je, da so gasilci nepogrešljivi ob požarih in drugih nesrečah, potresih, poplavah, neurjih in v samem družbenem življenju. Spomnil je na velik požar v Ekosistemih v Zalogu in nedavni obsežni požar na Krasu in zaključil, da si težko predstavljamo, kako bi bilo brez pomoči gasilcev.

V imenu gasilske zveze Novo mesto je straškim gasilcem čestital njen predsednik Franc Anderlič in izpostavil vlogo gasilcev pri prenašanju znanja na mlajše gasilce in občane ter pohvalil nesebično in odlično delovanje tamkajšnjih gasilcev. Kot je poudaril član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Martin Lužar, so gasilske enote še posebej pomembne v manjših občinah, kjer igrajo glavno vlogo pri zagotavljanju varnosti občanov ob naravnih in drugih nesrečah, ter izpostavil dobro sodelovanje straške občine in župana z gasilskimi enotami. Spomnil je, da je gasilstvo način življenja in se zahvalil vsem, ki razumejo in podpirajo delo domačih gasilcev.

Predsednik domačega gasilskega društva Izidor Resman je dejal, da so gasilci lahko ponosni na opravljeno delo ter dobre uvrstitve na tekmovanjih. Še posebej je izpostavil drugo mesto na državnem članskem tekmovanju v Gornji Radgoni.

Novi gasilski avto, ki ga je blagoslovil prečenski župnik Jože Mervar, so v PGD Dolenja Straža kupili že aprila lani, vendar so morali slovesnost ob prevzemu premakniti na letos. V teh letih so, kot sporočajo s straške občine, zamenjali celotni vozni park. V gasilski garaži imajo poleg novega avta, ki je stal 70.000 eurov, še kombi za prevoz moštva in manjše gasilsko vozilo z vodo, v prihodnjem desetletju pa bi si želeli kupiti še novo gasilsko avtocisterno.

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Straža deluje od leta 1950, ko se je odcepilo od gasilskega društva Prečna, kjer so bili v tistem času že dejavni člani iz Dolenje Straže in Podgore. Danes združuje 182 članov, pohvalijo se lahko s 25 operativci, ekipo članov in članic ter ekipo mladincev, pionirjev in veteranov.

Za 70-letno uspešno delo je župan Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolenja Straža v lanskem letu podelil županovo priznanje.

M. K.

