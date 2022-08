Vladimir Prebilič začel zbirati podpise v domačem Kočevju

22.8.2022 | 13:00

Vladimir Prebilič podpise začel zbirati na stojnici v domačem Kočevju. (Foto: J. Š. N.)

Kočevje - Ob začetku uradnega zbiranja podpisov podpore volivk in volivcev kandidatom na predsedniških volitvah 2022 je kandidat Vladimir Prebilič podpornike najprej nagovoril v domačem Kočevju, kjer kot župan deluje že 12 let.

Prebilič na volitvah nastopa neodvisno, ob podpori ljudi, ki jih postavlja v središče svojega programa, združenega pod sloganom “Ljudje in pika”.

K oddaji podpisov je torej danes najprej pozval podpornike v domačem okolju: ''Čeprav je Slovenija premajhna, da bi imela svojo periferijo, se preveč ljudi počuti odrinjene od državne politike. V Sloveniji je ogromno ljudi, ki imajo ideje in želje spreminjati stvari, a nimajo nikjer podpore pri tem. Zdi se, da je odtujenost političnih elit od dejanskega življenja in potreb ljudi vse prevelika, kar je seveda velika napaka. Zato je moje glavno vodilo, da je treba vrniti funkcijo predsednika ljudem in dati glas tudi ljudem na obrobju. Treba je premostiti to odtujenost in vrniti glas tistim, ki jih največkrat ni mogoče slišati.''

Vladimir Prebilič ob tem poudarja, da ljudje potrebujejo predsednika, ki bo njihov zaveznik in ne zaveznik interesnih skupin ali kapitala, sporočajo iz njegovega volilnega štaba.

M. K.