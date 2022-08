Za pospeševanje turizma razvili blagovno znamko Okusi Posavja

Pogled na Krško (Foto: Rasto Božič/STA)

Brestanica - Center za podjetništvo in turizem Krško je za izboljšanje kakovosti gostinskih in drugih ponudnikov ter obogatitev turistične ponudbe v regiji razvil blagovno znamko Okusi Posavja. Prejmejo jo lahko vsi ponudniki, ki dosežejo določeno kakovost, hkrati pa služi kot kažipot za goste.

Kot je povedala direktorica centra Kristina Ogorevc Račič, so blagovno znamko razvili skozi desetletno obdobje uličnega festivala Okusi Posavja, ki so ga skozi leta nadgrajevali z različnimi dogodki, izobraževanji in predlogi gostincev. Bolj resno so k razvoju znamke pristopili lani.

K sodelovanju so povabili različne ponudnike (predvsem gostince, ponudnike vin ipd.), katerih kakovost ponudbe po posebnem točkovniku oceni komisija iz Šole okusov Vivi, ki pripravlja tudi Teden restavracij. "Ocenjevanje zajame več stvari, od urejenosti prostora, sprejema gostov do kakovosti ponudbe. Kdor doseže določeno število točk, lahko pridobi znamko Okusi Posavja, ki priča o njegovi kakovosti," pravi Ogorevc Račičeva.

V ocenjevanje, s katerim so začeli spomladi, zaključeno pa bo približno do konca leta, je trenutno vključenih 22 ponudnikov. Tisti, ki bodo dosegli določeno število točk, bodo vključeni v znamko Okusi Posavja, preostali bodo lahko izboljšali ponudbo in se nato kadar koli znova vključili v ocenjevanje. Gre torej za kontinuiran proces, katerega cilj je izboljšanje kakovosti ponudnikov.

Vsi ponudniki, ki bodo prejeli znamko Okusi Posavja, bodo predstavljeni na posebni spretni strani. Na tej strani bo lahko gost dobil vse informacije o ponudniku, tudi o oceni, s katero se ta ponaša. Trenutno znamko Okusi Posavja nosijo štirje ponudniki.

Ponudniki, ki so vključeni v ocenjevanje, se bodo predstavili tudi v okviru letošnjega Meseca okusov Posavja, ki ga bodo začeli v četrtek in zaključili konec septembra. Skupno bo ta mesec zaznamovalo 10 predstavitvenih in izobraževalnih dogodkov. Osrednji dogodek bo ulični festival Okusi Posavja, ki bo letos potekal 3. septembra v starem mestnem jedru Krškega.

M. K.