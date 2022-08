Za pokop več kot 2.000 žrtev iz brezna pod Macesnovo gorico na Žalah

22.8.2022 | 18:00

Foto: arhiv; A. Mihevc

Ljubljana/Kočevski rog - Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga bomo obeležili v torek, poziva vlado, da čim prej sprejme pobudo za določitev groba posmrtnih ostankov iz brezna pod Macesnovo gorico na ljubljanskem pokopališču Žale in stori vse, da se to uresniči.

Kot so zapisali v današnji izjavi za javnost, komisija že več let poziva, naj žrtve izvensodno pobitih po drugi svetovni vojni dobijo svoj grob v glavnem mestu Slovenije. "Prav z izkopom posmrtnih ostankov žrtev iz brezna pod Macesnovo gorico je ta pobuda toliko bolj utemeljena. Saj glavno mesto države v svojem simbolnem krogu zajema vse narodove skrajnosti," je zapisal predsednik komisije Jože Dežman.

Arheologi so doslej izkopali posmrtne ostanke več kot 2000 žrtev povojnih pobojev. Po pričevanjih, predhodnih raziskavah in izkopu več kot 70 kilogramov predmetov ter po temeljitem detektorskem pregledu se z veliko verjetnostjo domneva, da so v breznu posmrtni ostanki umorjenih slovenskih vojnih ujetnikov, so navedli v izjavi.

Komisija v skladu z dogovori pričakuje, da se bodo v letošnjem letu zaključile raziskave v tem breznu in da bodo izkopani vsi posmrtni ostanki. Zato bi po mnenju komisije bilo prav, da se pogreb opravi v letu 2023.

Komisija ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov tudi pričakuje, da bo Slovenija nadaljevala prizadevanja za uresničitev pravice do groba in spomina za vse smrtne žrtve vojnega in revolucionarnega nasilja.

Med drugim pozdravlja postavitev posvetilnega zapisa k spomeniku vsem žrtvam vojn "kot nadaljnji korak k sprejemanju celovite resnice in pravice vseh žrtev in njihovih svojcev".

STA; M. K.