Klevevška soteska še vedno neprehodna. Kdaj bodo odpravili škodo po neurju?

23.8.2022 | 11:45

Soteska potoka Radulja je dobesedno zasuta s podrtim drevjem.

Soteska potoka Radulja bo - kot obljubljajo odgovorni - v bližnji prihodnosti spet urejena kot nekoč.

Franc Anderlič, podžupan občine Šmarješke Toplice

Obvestilo Občine Šmarješke Toplice, da je soteska neprehodna

Klevevž - Hudo neurje, ki je 2. junija močno prizadelo dolenjski konec, je pustošilo tudi v šmarješki občini, zlasti v njenem severnem delu. Zaradi številnih poškodovanih stanovanjskih streh, poplav, pa podrtih dreves, uničenih poti itd. so imeli domačini in gasilci dosti dela. Med drugim pa je do velike škode prišlo tudi v območju naravne vrednote v Klevevžu.

V soteski potoka Radulja, ki jo običajno krasijo številne brzice, so mnoga poškodovana in podrta drevesa, zato je prehod začasno onemogočen in nevaren. O tem so takoj javnost obvestili na občinski spletni strani, tudi ob bazenu z izvirom termalne vode v toplici je videti podobno obvestilo, a po več kot dveh mesecih se obiskovalci tega priljubljenega naravnega bisera in domačini upravičeno sprašujejo, kdaj bo situacija drugačna, kdaj bo nekdo odstranil drevesa, kdaj bo pohodna krožna sprehajalna pot spet urejena in prehodna.

OBČINA IN GOZDARJI

Prepričali smo se in stanje je res grozljivo: ogromno podrtih in načetih dreves leži vsepovprek po soteski in v potoku, vse je neprehodno.

Podžupan Občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič pove, da je škoda res velika in tudi, da občina ne stoji križem rok. Ker gre v glavnem za državne gozdove, sodelujejo s Slovenskimi državnimi gozdovi d.o.o. in njihovi gozdarji so si območje že ogledali.

»Sedaj se odločajo, kako pametno pristopiti k sanaciji in si pomagati s stroji, da ne bodo naredili še kake druge škode. Je pa to potrebno urediti do jeseni, saj bodo potem spet mogoči kaki večji nalivi, deževja in neurja, sedaj pa je struga v zgornjem delu presušila in je tudi zato lažje kaj postoriti,« pove Anderlič ter doda, da bo čiščenje območja verjetno strošek državnih gozdov. »Občina Šmarješke Toplice pa bo seveda potem morala urediti sprehajalno pot z ograjami in kakimi dodatnimi oznakami in tablami,« doda.

