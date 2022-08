Trebanjski rokometaši sezono začenjajo v soboto na Švedskem

23.8.2022 | 09:15

Na včerajšnji novinarski konferenci so načrte pred sezono predstavili: (z leve proti desni) predsednik rokometnega kluba Trimo Trebnje Toni Janc, kapetan Uroš Udovič in trener Uroš Zorman.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so v zadnjih dveh sezonah osvojili drugo mesto, letos želijo v državnem prvenstvu narediti še korak naprej. Ob tem pa se nadejajo tudi uspešne evropske sezone. Verjamejo, da se lahko prebijejo skozi kvalifikacijsko sito in se tako kot pred dvema letoma znova uvrstijo v skupinski del evropske lige. Prva ovira bo švedski Kristianstad, s katerim se bodo v gosteh udarili v soboto, povratna tekma bo teden dni kasneje v Trebnjem.

Julijski žreb jim je namenil neugodno, a premagljivo ekipo. Trener Trebanjcev Uroš Zorman je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da gre za tipično moštvo, ki goji tradicionalno skandinavsko igro s hitrim pretokom žoge in se za strele odloča iz vseh položajev. »Vemo, da zelo radi tečejo naprej, nekateri pa se nato počasi vračajo v obrambo. To bomo poskušali izkoristiti, kajti tudi mi gojimo hiter rokomet. Na njihovo postavljeno obrambo pa moramo paziti, da ne bomo izgubljali žoge,« je pred evropsko uverturo dejal Zorman.

Trebanjci so lani hitro končali pot v Evropi. V prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, drugega kakovostnega tekmovanja na stari celini, so doma za šest golov premagali danski Holstebro, na povratni tekmi pa hitro zapravili težko prigarano prednost in na koncu klonili za sedem zadetkov. »Upam, da smo se kaj naučili iz lanske sezone. Da letos povratno tekmo igramo doma, ne vem, če je to kakšna prednost. V soboto na Švedskem bo treba tekmo preživeti, ne smemo pasti v njihov mlin in si nabrati prevelikega zaostanka, ker potem se pred povratnim dvobojem nabere še dodaten pritisk. Gremo iz tekme v tekmo, ne glede na to, kje igramo. Sami odločamo o svoji usodi, upam, da smo v nekaterih stvareh dozoreli,« je povedal Zorman, ki tretje leto vodi trebanjske rokometaše. Za njimi je uspešno pripravljalno obdobje, vsi igralci, razen že dolgo poškodovanega kapetana Uroša Udoviča, so zdravi.

Predstavili načrte o razširitvi šolske telovadnice

Glavni sponzorji trebanjskega rokometnega kluba so podjetja, ki so izrazito izvozno usmerjena, zato imajo velik interes, da klub nastopa v evropskem tekmovanju, je povedal predsednik trebanjskih rokometašev Toni Janc. Na novinarski konferenci so tudi predstavili načrte za razširitev premajhne telovadnice pri osnovni šoli Trebnje. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko po besedah Janca nove prostore dobili že čez leto dni, kar bi bilo najlepše darilo ob jubileju. Rokometni klub Trimo Trebnje bo namreč naslednje leto praznoval 40-letnico delovanja.

