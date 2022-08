Kmalu poslanski pisarni v Brežicah in v Krškem

23.8.2022 | 13:00

Tamara Vonta (Foto: arhiv DL)

Nataša Avšič Bogovič (Foto: arhiv DL)

Krško/Brežice - Posavski poslanki Nataša Avšič Bogovič in Tamara Vonta, obe izvoljeni z liste Gibanja Svoboda, sta sporočili, da bosta septembra tudi uradno začeli delovati poslanski pisarni v Brežicah in v Krškem, kjer bosta na voljo občankam in občanom oziroma Posavkam in Posavcem.

Brežiška poslanska pisarna je na Černelčevi cesti 2, kjer se bodo zainteresirani lahko s poslanko Natašo Avšič Bogovič srečali vsak ponedeljek med 10. in 13. uro ter po dogovoru. Poslanka je dosegljiva tudi na elektronskem naslovu natasa.avsic-bogovic@dz-rs.si ter na mobilni telefonski številki 041 375 294.

Tamara Vonta ima poslansko pisarno na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem, kjer bo vsak ponedeljek med 10. in 13. uro oziroma po dogovoru. Javnosti je na voljo njen elektronski naslov tamara.vonta@dz-rs.si ter mobilna telefonska številka 070 488 130.

"Prepričani sva, da je neposreden stik z ljudmi najboljša pot za uspešno skupno delovanje na lokalni in na državni ravni, zato se veseliva vašega obiska," sta v sporočilu za javnost še zapisali posavski poslanki Državnega zbora.

M. K.