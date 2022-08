Zabodeni v Novem mestu: kdo je koga in zakaj? Res pester vikend ...

23.8.2022 | 14:00

Policisti na območju Policijske uprave Novo mesto so med vikendom na številko 113 sprejeli 692 klicev, od tega so bili 204 dogodki takšni, kjer je bilo potrebno posredovanje policije. Vikend je bil pester na vseh področjih dela, pravijo policisti (kriminaliteta, prometna varnost, mejne zadeve in tujci, javni red in mir), pri čemer je bilo nekaj več klicev in dogodkov povezanih z ilegalnimi migracijami. S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti ...

Mejne zadeve in tujci

V petek so črnomaljski policisti pri Trubičah prijeli štiri tujce, domnevno iz Afganistana, ki so mejo prečkali z brodenjem Kolpe. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so pri Prilipah prijeli tri državljane Kosova, v Rigoncah pa šest državljanov Iraka.

V noči iz petka na soboto so na območju policijske postaje Brežice v Ločah prijeli deset tujcev iz Burundija, dva iz Srednjeafriške republike ter po enega iz Malija in Kameruna. V Slovenski vasi so prijeli pet tujcev iz Burundija ter enega iz Kameruna.

V soboto so v Novi vasi pri Mokricah prijeli štirinajst tujcev iz Burundija, deset pa v Rigoncah. V Rigoncah s prijeli še po enega tujca iz Kameruna, Malija, Gvineje in Sierra Leone. Črnomaljski policisti so v Hrastu pri Vinici prijeli pet državljanov Afganistana. Metliški policisti so v bližini naselja Krašnji vrh prijeli pet državljanov Konga.

V noči iz sobote na nedeljo so brežiški policisti v Ločah prijeli sedem državljanov Kube, v Mali dolini pa dva tujca iz Nigra ter po enega iz Konga in Burundija. Še sedem tujcev so prijeli v Slovenski vasi (Burundi, Sierra Leone, Gvineje in Mali).

V nedeljo so v kraju Zilje črnomaljski policisti prijeli 16 tujcev, vsi naj bi prišli iz Burundija. V Slovenski vasi so brežiški policisti prijeli tujca iz Bangladeša, v Novi vas pri Mokricah pa tujko iz Irana. V Veliki dolini so prijeli 19 tujcev, ki naj bi prihajali iz Nepala, Indije, Afganistana in Pakistana. Še 13 so jih prijeli pri Velikem Obrežu (Burundi, Kamerun, Gvineja). Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v Dobovi prijeli deset tujcev, ki naj bi prihajali iz Sirije in Iraka.

V popoldanskih urah so policisti specializirane enote za nadzor državne meje pri kraju Koritno prijeli deset tujcev iz Bangladeša, ki so mejo prestopili izven mejnega prehoda. Prijeli so še moškega in žensko iz Bosne in Hercegovine, ki so ju osumili, da sta pomagala pri nezakonitem prestopu državne meje. Slednja so pridržali, postopek pa so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

V nedeljo zvečer so črnomaljski policisti pri Balkovcih prijeli 19 tujcev iz Burundija in enega iz Konga.

V zgodnjih ponedeljkovih urah so policisti iz Brežic v Dobovi prijeli devet tujcev, ki naj bi prihajali iz Burundija. Pri Miličih so policisti iz Črnomlja prijeli dva tujca, ki naj bi prihajala iz Nigerije in Sierra Leoneja. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Kriminaliteta - pretepi, vlomi ...

Brežiški policisti so v petek popoldne intervenirali v pretepu v Ponikvah. Po prvih ugotovitvah sta se sprla 22-letnik in 23-letnik zaradi dolžniških razmerij. Napetosti naj bi botroval še alkohol, tako da naj bi 22-letnik najprej uporabil dražilni sprej, nato pa še pesti in 23-letnika lažje poškodoval.

V soboto ponoči so policisti na številki 113 prejeli več klicev o zabodenih in poškodovanih osebah na Poganški ulici v Novem mestu, omenjali so nož in pištolo. Policisti so na kraju zasegli nož in pištolo, ki naj bi ju uporabil 70-letni osumljenec – z nožem naj bi poškodoval 32-letnega soseda po roki, s pištolo pa grozil. Oboje so mu sovaščani uspeli odvzeti in jih nato predali policistom. Na kraju je bilo več oseb, ki so policistom dajale zelo različne informacije o tem, kdo je koga in zakaj, zato preiskava še ni zaključena.

V nedeljo popoldne so novomeški policisti opravili ogled vloma v osebni avtomobil v Družinski vasi, kjer je bil parkiran od 16.30 pa do prijave, nekaj pred osemnajsto uro. Lastnik vozila je imel na zadnjem sedežu nahrbtnik, kar je očitno premamilo priložnostnega storilca, da je razbil steklo na vozilu in odnesel nahrbtnik, v katerem je bila denarnica z dokumenti in denarjem, mobilni telefon, oblačila in sončna očala. Škode je za okoli 1.600 evrov.

V nedeljo zvečer so trebanjski policisti opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Mali Loki. Lastniki so bili dva dni odsotni, kar so izkoristili neznanci in na silo vstopili v objekt, ga pregledali in ukradli nekaj zlatnine ter plato piva v vrednosti okoli štiri tisoč evrov. So pa med vdiranjem naredili za nekaj tisoč evrov škode še na vratih in oknih hiše.

V noči na ponedeljek so vlomili v hiši na Ulici Ivana Roba v Novem mestu. Presenetili so lastnika, ki je že spal. Neznani storilec, ki naj bi bil v hiši sam, je lastnika zaslepil s svetilko in mu v zmešnjavi uspel iz denarnice vzeti nekaj gotovine. Šokiranega 85-letnika ni poškodoval, ga je pa zaklenil v hišo. Preiskava primera še poteka.

Javni red in mir; na veselici so se stepli

Policisti so obravnavali štirinajsti kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in dve v zasebnem prostoru.

V petek popoldne so posredovali v trgovini v Šentjerneju, od koder je na pomoč zaradi nadlegovanja in kršenja javnega reda in miru poklical varnostnik. Policisti so 36-letniku, ki se je še vpričo policistov nedostojno vedel do varnostnika, napisali plačilni nalog.

V petek zvečer so policiste poklicali na pomoč na bencinski servis v Žabji vasi, od koder so klicali, ker naj bi dva Roma napadla eno osebo. Policisti so na kraju ugotovili, da naj bi ena oseba udarila 42-letnega domačina ter žalila prisotno žensko. Ko bodo policisti kršitelja izsledili, bodo zanj uvedli postopek o prekršku.

Plačilni nalog so v soboto popoldne napisali tudi 41-letniku iz okolice Črnomlja zaradi kršenja javnega reda in miru v gostinskem lokalu.

Policisti so morali v noči na nedeljo posredovati na veselici v Straži, kjer naj bi prišlo do prepira in pretepa med več osebami nekaj pred tretjo uro. Razboriteže so varnostniki želeli pomiriti in odpeljati izven prireditvenega prostora, pri tem pa se je vmešalo še nekaj drugih oseb, ki so želele to preprečiti. Ob prihodu policistov so prisotni obtožili varnostnike, da so jih udarjali, pri čemer je bila edina poškodovana oseba varnostnik, ki je opravljal svoje delo in poskušal vzpostaviti javni red in mir na prireditvene prostoru. Prisotni naj bi ga tudi žalili. Policisti iz Dolenjskih Toplic o primeru še zbirajo obvestila, nato pa se bodo odločili, ali bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve javnega reda in miru, ali bodo napisali kazensko ovadbo zaradi lahkih telesnih poškodb. Večina domnevnih kršiteljev še ni polnoletnih.

Metliški policisti so uvedli postopek o prekršku za organizatorja prireditve v Prilozju, saj je nekaj pred sedmo uro zjutraj, ko so na kraj prireditve prišli policisti, tam še vedno trajala javna prireditev z glasno elektronsko glasbo za okoli sedemdeset obiskovalcev.

Krški policisti so v nedeljo dopoldne na bencinskem servisu v Krškem intervenirali zaradi kršitve javnega reda in miru. 23-letnik iz Kerinovega Grma je tam kričal in zmerjal zaposlene in stranke, dokler niso prišli policisti in mu napisali plačilni nalog.

Prometna varnost

S področja prometne varnosti se je zgodilo kar 61 različnih dogodkov. Zgodilo se je 26 prometnih nesreč. V dveh prometnih nesrečah so nastale lažje poškodbe. Zgodilo se je še enajst prometnih nesreč z udeležbo divjadi. Policisti so zaradi več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli tri vozila.

V petek dopoldne je 46-letnega voznika na Šmihelski cesti v Novem mestu po trčenju odbilo izven ceste čez škarpo, pri čemer se je lažje poškodoval. Policisti so zoper 33-letnega voznika, ki ni upošteval pravil prednosti in trčil v drugega voznika, izdali plačilni nalog. Alkohola ni bilo vpletenega.

V soboto so novomeški policisti izvedeli za prometno nesrečo, ki se je zgodila dva dni prej v ulici Na Lazu. Policisti so ugotovili, da v križišču 34-letni voznik osebnega avtomobila ni zagotovil zadostne bočne razdalje do 15-letnega mopedista in vanj trčil. Mopedist se je pri tem lažje poškodoval. Zoper voznika osebnega avtomobila so uvedli postopek o prekršku.

Novomeški policisti so v Novem mestu v nedeljo zvečer ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega so na števili 113 prijeli prijave ob nevarni vožnji in prehitevanju v škarje. V postopku policisti prisotnosti alkohola sicer niso ugotovili, pač pa, da voznik zaradi zdravstvenih omejitev lahko vozi le podnevi. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in napisali plačilni nalog za več cestnoprometnih kršitev.

