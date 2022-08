Pijan v mejo, pobral tablice in pobegnil, se vrnil in napihal dva promila. Zamaskirani neznanci nad 89-letnico

23.8.2022 | 14:30

Če smo poročali, da je bil minuli vikend zelo pester za policiste, tudi ponedeljek ni dosti zaostajal. Policisti so na številko 113 sprejeli 201 klic, 59-krat so morali posredovati.

Pijan v živo mejo, pobral tablice in pobegnil

Šentjernejski policisti so popoldne v Dobravi pri Škocjanu obravnavali prometno nesreči voznika, ki se je zaletel v živo mejo, iz rdečega clia pobral tablice in s kraja pobegnil. Med postopkom se je na kraju nesreče zbralo večje število Romov, ki so ovirali postopek policistov, da so morali na kraj poklicati dodatne policiste za varovanje postopka. Na kraj se je vrnil tudi domnevni voznik. 20-letniku do odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniškega dovoljenja nima. Avto so zasegli.

Kriminaliteta

Novomeški policisti bodo kazensko ovadili 45-letnega gradbenega delavca iz Ljubljane, ki je dopoldne povzročil lahke telesne poškodbe vodji gradbišča na Jakčevi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je vodja gradbišča pri kontroli gradbišča zalotil delavca pri kajenju in pitju piva ter ga na to opozoril. Ko ga je hotel odstraniti iz gradbišča, pa je v prepiru 45-letnik vodjo gradbišča večkrat udaril, da je moral iskati zdravniško pomoč.

V noči na torek se je v naselju Strelac zgodila roparska tatvina. Po prvih ugotovitvah je ponoči več zamaskiranih neznancev vstopilo v hišo 89-letne stanovalke (obstaja možnost, da so bila vhodna vrata odklenjena, pravijo na PU NM). Pregledali so vse prostore in odnesli mobilni telefon, verižico in nekaj denarja – v vrednosti okoli 300 evrov. Nekaj minut po odhodu je gospa klicala sorodnike, ki okoli pol druge ure zjutraj niso slišali telefona. Za dejanje so tako izvedeli nekaj pred šesto zjutraj in o tem obvestili policijo na številko 113.

Na PU NM Ob tem pojasnjujejo oz. dajejo navodila: kadar občani potrebujejo pomoč policije, lahko pokličejo na interventno številko policije 113. Interventni klic na številko 113 sprejme in evidentira policist operativno-komunikacijskega centra (OKC), ki deluje znotraj vsake policijske uprave. V Sloveniji je osem takšnih centrov. Tudi ko občan pokliče pomoč policije na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen pristojni operativno-komunikacijski center. Policist, ki sprejme obvestilo o interventnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim bolj natančne podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.

Pri klicu na interventno številko policije 113 je treba povedati:

KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...),

KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer vožnje, bližina vidnejših objektov),

KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),

ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb) in

druge podatke, ki bi pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov.

Če bi bila pri prijavi dogodka komunikacijska ovira nerazumevanje jezika, poskušajte povedati osnovne podatke (kraj, ulica) ali v bližini poiščite koga, ki ga bo razumel in dogodek obrazložil policistu na interventni številki policije 113. Zloraba klica na številko 113 pa se seveda kaznuje.

Mejne zadeve in tujci

V Ločah so policisti specializirane enote za nadzor državne meje popoldne prijeli moškega iz Afganistana ter žensko iz Grčije, ki sta mejo prestopila izven mejnega prehoda.

Zvečer so prav tako v Ločah prijeli še petnajst tujcev, ki so mejo prestopili na nezakonit način – dvanajst naj bi jih bilo iz Bangladeša, dva iz Indije ter en iz Pakistana. Izsledili so jih policisti specializirane enote za nadzor državne meje, policisti vodniki službenih psov ter brežiški policisti.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

