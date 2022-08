Začenja se 3. faza gradnje pločnika Obrežje in obnova regionalne ceste

24.8.2022 | 08:30

Pred gradnjo 3. faze pločnika Obrežje

Pred gradnjo 3. faze

Lani sta bili urejeni 1. in 2. faza pločnika.

Brežice/Obrežje - Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) sta pred novim skupnim projektom - pred začetkom del je gradnja 3., zaključne faze pločnika na Obrežju skupaj z obnovo cestišča na regionalni cesti. Kot je povedal brežiški župan Ivan Molan, ta faza pločnika predstavlja odsek od pekarne Suban do nadvoz čez avtocesto. S to fazo se zaključuje projekt pločnika in obnove regionalne ceste, za kar sta si Občina Brežice in KS Jesenice na Dolenjskem že dolgo prizadevali.

Dva meseca delne zapore

Dela bodo obsegala izgradnjo pločnika v dolžini 290 metrov v naselju Obrežje z ureditvijo javne razsvetljave in odvodnjavanjem ter sanacijo vozišča regionalne ceste ob pločniku. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 409.000 evrov, od tega bo Občina zagotovila 271.000 evrov, DRSI pa 138.000 evrov. Uvedba v delo je že narejena, začetek del na terenu pričakujejo v prihodnjih dneh, potekala bodo ob delni zapori ceste in naj bi bila zaključena v dveh mesecih.

Dober milijon že lani

1. in 2. faza izgradnje pločnika Obrežje sta bili narejeni v letu 2021 ob sanaciji regionalne ceste Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (odsek regionalne ceste od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka za avtocesto v smeri Brežic) v dolžini 1,7 km. Poleg preplastitve regionalne ceste in izgradnje pločnika so bili urejeni tudi komunalni vodi, urejeno odvodnjavanje ter postavljena nova cestna razsvetljava. Vrednost projekta je lani znašala dober milijon evrov, od tega je občina prispevala 397.000 evrov in DRSI 633.000 evrov.

M. K.

