FOTO: Trčila na Grajskem trgu

24.8.2022 | 07:00

Včerajšnja nesreča v Žužemberku (Foto: PGD Žužemberk)

Sinoči ob 20.06 je v ulici Šmihel v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Poškodovala se je ena oseba, katero so reševalci NMP Novo mesto oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Trčila na Grajskem trgu

Ob 17.04 sta na Grajskem trgu V Žužemberku, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali policistom pri usmerjanju prometa, odmaknili vozili s cestišča, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Avto pogorel

Ob 23.29 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec. Vozilo je uničeno.

Veja ogrožala

Ob 14.21 je na Kandijski cesti v Novem mestu, odlomljena veja obvisela na drevesu in ogrožala pešce ter vozila na cesti. Gasilci GRC Novo mesto so jo s pomočjo avto dvigala odstranili in razžagali. Dežurni delavci cestnega podjetja so poskrbeli za zavarovanje cestišča s prometno signalizacijo in usmerjali promet ob polovični zapori ceste.

Zagorel grelec medu

Ob 11.33 so gasilci PGD Krka, Stična in Zagradec posredovali v Krški vasi v občini Ivančna Gorica, kjer se je vnel in zagorel grelec medu. Požar so uspeli pogasiti stanovalci sami, gasilci pa so pomagali pri odpravi posledic.

M. K.