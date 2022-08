Za dolenjsko železnico znotraj Evropskega združenja

24.8.2022 | 12:30

Prvi koraki za obuditev dolenjske železnice, »speče lepotice«, so bili storjeni pred štirimi leti, ko so župani in županje devetih slovenskih občin in Karlovačke županije podpisali dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji regionalne železniške povezave.

Danes bolj speča lepotica, v bodočnosti pa moderna železniška povezava? - s(m)o se spraševali že maja 2018. (Fotografiji: arhiv DL; M. M.)

Ljubljana/Novo mesto - Vlada je Razvojnemu centru Novo mesto, občinam Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Metlika ter Mestni občini Novo mesto in Slovenskim železnicam odobrila sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ''Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto - Karlovec - Zagreb'' s sedežem v Novem mestu. Združenje bo s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike izvajalo skupne aktivnosti.

Občinam, skozi katere vodi dolenjska železnica, torej od Škofljice do Metlike oz. državne meje, RC Novo mesto in Slovenskimi železnicami na slovenski strani se bosta v združenju pridružili tudi Karlovška županija in HŽ infrastruktura d.o.o..

Z odobritvijo vlade so izpolnjeni formalni pogoji za ustanovitev združenja, so sporočili iz novomeškega Razvojnega centra. Ustanovni akti bodo tako podpisani v kratkem.

Združenje bo ustanovljeno kot javni zavod s statusom pravne osebe, še dodajajo v RC: ''Cilj je spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva ter tako čezmejno povezati območje in zagotovili napredek, trajnostni razvoj in teritorialno kohezijo.''

M. K.