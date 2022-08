Pijan v kup kamenja, zgovoren pa ne preveč

24.8.2022 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti PU Novo mesto so v minulih 24. urah na številko 113 sprejeli 232 klicev, od tega je bilo 58 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ jih je bilo povezanih s prometno varnostjo - policisti so obravnavali deset prometnih nesreč z materialno škodo ter dve z lažjimi poškodbami, poročajo s PU in dodajajo nekaj podrobnosti.

Prometna (ne)varnost

V Brežicah se je okoli četrte ure popoldne 60-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilno strani vožnje zaletel v drugo vozilo. V nesreči se je lažje poškodovala 58-letna voznica tega vozila. 60-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo kazensko ovadili. O primeru so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in dežurnega okrožnega državnega tožilca. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let in prepoved vožnje motornega vozila.

Metliški policisti so popoldne v Rosalnicah ustavili 17-letnega voznika neregistriranega in precej poškodovanega osebnega avtomobila Mercedes Benz A168. Mladoletnik ni imel vozniškega dovoljenja, na avtu pa so bile ljubljanske tablice, ki niso pripadale ustavljenemu vozilu. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Vozilo so mu zasegli in na sodišče poslali obdolžilni predlog za pet kršitev zakona o pravilih cestnega prometa ter zakona o motornih vozili. Očitajo mu tudi prekršek vožnje z vozilom v naravnem okolju.

Novomeški policisti so nekaj pred osmo zvečer posumili, da 36-letni voznik, ki so ga imeli že pred tem v postopku zaradi kršitve javnega reda in mira v gostinskem lokalu v Novem mestu, ne vozi trezen. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga pridržali, avto, ki je ostal sredi ceste, pa je odstranila avtovleka.

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je ob osmih zvečer 49-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in se prevrnil. Po prvih ugotovitvah ogleda je najprej zapeljal na levo stran ceste, nato na travnato površino, nato pa se po petnajstih metrih zaletel v kup kamenja. Voznik ni bil zgovoren, zaradi znakov opitosti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,11 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Očitajo mu dva prekrška iz zakona o pravilih cestnega prometa ter dva iz zakona o voznikih. Lažje poškodbe so mu oskrbeli v bolnišnici, nato pa so ga domači odpeljali domov.

Mejne zadeve in tujci

Zjutraj so policisti vodniki službenih psov na Ponikvah prijeli dvanajst tujcev, ki so v državo prišli izven mejnega prehoda. Šlo naj bi za sedem državljanov Bangladeša in pet Indije.

V okolici Slovenske vasi in Velike doline so med sedmo in deveto zvečer prijeli trinajst državljanov Pakistana in enega iz Indije. Črnomaljski policisti so v sredinem jutru pri Tribučah prijeli državljana Pakistana, ki je v Slovenijo prišel na nezakonit način. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.