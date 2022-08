Kopali in našli granato; trije kilometri onesnaženi

25.8.2022 | 07:00

Gasilci velikokrat čistijo oljne in podobne madeže s cest. (Simbolna slika; arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 17.28 so v Laščah, občina Žužemberk, pri zemeljskih delih naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki enote za varstvo pred NUS dolenjske regije ter NUS ljubljanske in gorenjske regije so odstranili in na varnem kraju uničili topovsko granato kalibra 76,5 mm in topovski tulec, oboje ostanek druge svetovne vojne.

Ob 20.47 se je na cestni relaciji Bukošek - Trnje, občina Brežice, razlilo pogonsko gorivo v dolžini okoli 3.000 metrov. Gasilci PGE Krško so onesnaženje nevtralizirali s vpojnimi sredstvi in oprali cestišče.

M. K.