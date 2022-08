Spet v šolo: V novo šolsko leto vsi v šole brez mask

25.8.2022 | 09:10

Simbolna slika (Foto: arhiv)

V prihajajočem šolskem letu bo znanje nabiralo skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov. Po treh neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, se pouk tokrat vrača v predcovidne čase, četudi brez osnovnih ukrepov za preprečevanje virusa ne bo šlo. Letošnja posebnost je spremenjen termin zimskih počitnic.

Letošnja generacija šolarjev bo novo šolsko leto začela brez omejitev, ki so veljale pred epidemijo covida-19. A brez določenih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa vseeno ne bo šlo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob prihajajočem šolskem letu kot učinkovit ukrep izpostavljajo redno prezračevanje prostorov. Samotestiranje v domačem okolju priporočajo šolajočim s simptomi, značilnimi za okužbe z novim koronavirusom in tistim, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Epidemiologi namreč pričakujejo, da bo potek okužb z različico omikron blažji.

Brezplačni testi za samotestiranje učencev in dijakov na koronavirus bodo na voljo v lekarnah od ponedeljka. Sredstva za teste bodo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Tadeja Ostrca zagotovili iz proračuna. Prevzem kompletov za samotestiranje bo mogoč v lekarnah s kartico zdravstvenega zavarovanja, tako kot je bilo tudi lani.

Prestavitev zimskih počitnic za en mesec

Posebnost letošnjega leta je spremenjen termin zimskih počitnic, ki bodo potekale drugače in bodo za nekatere en dan daljše. Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so zimske počitnice zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki bo konec februarja, prestavljene na konec januarja in začetek februarja. Tam namreč pričakujejo veliko gledalcev, zato bi brez spremembe termina zimskih počitnic po mnenju ministrstva prišlo do težav pri zagotavljanju namestitev.

Po šolskem koledarju se bodo tako na zimske počitnice od 30. januarja do 3. februarja 2023 najprej odpravili učenci z vzhoda Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije. Lani so se počitnice za šolarje iz teh regij začele šele 28. februarja in trajale do 4. marca.

V drugem obdobju od 6. do 10. februarja 2023 bodo počitnice uživali šolarji z gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja. Glede na to, da je 8. februar praznik, bodo šolarji, ki so na takrat počitnicah, imeli prost tudi ponedeljek, 13. februar. Lani pa so bili na počitnicah pozneje, in sicer od 21. do 25. februarja.

Posebnost v prihajajočem šolskem letu je tudi nekoliko poznejši termin krompirjevih počitnic, ki bodo tokrat prvi teden novembra oziroma od 31. oktobra do 4. novembra. Lani so te potekale med 25. oktobrom in 1. novembrom.

Na ministrstvu za izobraževanje, ki je s prihodom nove vlade dobilo tudi novo vodstvo, napovedujejo tudi nekaj sprememb na področju izobraževanja. Kot je povedal minister Igor Papič na sredini konferenci ravnateljev na Brdu pri Kranju, želi obnoviti sodelovanje in komunikacijo s šolsko skupnostjo. Ključni cilj njegovega resorja pa je nujno potrebna prenova vzgojno-izobraževalnih programov in sprememba zastarelih učnih načrtov, v katere bi vključili manj ciljev, saj so doslej preveč razdrobljeni.

Po njegovih besedah mora poklic učitelja postati tudi bolj privlačen. To naj bi dosegli tudi s plačanim pripravništvom in štipendijami. Ministrstvo obljublja tudi, da bo uredilo področje plač in napredovanj tako za učitelje kot za tehnični kader.

V novi evropski finančni perspektivi se ponovno načrtuje projekt t. i. zdravega življenjskega sloga. Posebej izpostavljena je telesna dejavnost otrok in mladostnikov.

Prvošolčke bodo v šolo pospremili starši

Prihodnji četrtek bo šolska vrata torej prestopilo 194.562 učencev in okrog 79.000 dijakov (podatki zanje še niso dokončni).

Med njimi bo 20.797 otrok v šolske klopi sedlo sploh prvič. Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (na primer potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred.

Pravica do odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse delavce, ne glede na vrsto dejavnosti ali sektorja, v katerem delajo.

STA