V Melaminu zaključili prvo fazo sanacije podjetja

25.8.2022 | 18:30

Melamin na dan nesreče (Foto: arhiv; STA)

Kočevje - V kočevskem Melaminu, ki ga je prizadela industrijska nesreča, so zaključili prvo fazo sanacije. Trenutno v podjetju obratuje četrtina proizvodnje, hkrati nadaljujejo s postopnih zagonom preostale proizvodnje, pri čemer zaradi varnosti na trenutni lokaciji ne načrtujejo vzpostavitve dela proizvodnje, kjer se uporablja epiklorhidrin, so sporočili.

Odstranjene vse nevarne snovi

Kot navajajo v podjetju, so od maja, ko se je zgodila nesreča, pa do danes z lokacije nesreče odstranili vse vnetljive in druge nevarne snovi ter zagotovili delovanje vseh protipožarnih sistemov, ki v nesreči niso bili uničeni. Prav tako so v celoti izvedli dekontaminacijo območja nesreče, z lokacije je bila odstranjena tudi vsa poškodovana oprema.

Opravljene analize tal in vodnih virov so tudi pokazale, da vplivov na okolje po izrednem dogodku ni bilo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Za ohranitev vseh 220 delovnih mest

V drugi fazi, ki bo sledila, bodo v podjetju nadaljevali z vzpostavljanjem nadaljnje proizvodnje, vse v želji, da ohranijo čim več delovnih mest. Poleg odgovornosti do varovanja okolja si namreč kljub spremembam v količini proizvodnih procesov prizadevajo ohraniti vseh 220 delovnih mest, pravijo.

Nova lokacija

Zaradi zagotavljanja varnosti na trenutni lokaciji ne načrtujejo ponovnega zagona proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidrin, ki je bil vzrok za nesrečo. Zato na lokalni in državni ravni že potekajo aktivnosti za selitev tega dela proizvodnje na novo lokacijo. Skupaj s predstavniki urbanistične stroke, občine Kočevje, posebno mešano komisijo in pristojnimi ministrstvi je tako trenutno v pripravi študija za določitev primernih lokacij, pri čemer želijo del proizvodnje na novo lokacijo preseliti v roku treh let. To je namreč obdobje, v katerem podjetje lahko deluje v tako zmanjšanem obsegu proizvodnje, so zapisali.

Kot je razvidno iz zapisnika zadnjega srečanja mešane komisije, zadolžene za nadzor nad sanacijo, preučujejo pet možnih lokacij. To so območje ob železniški progi med Lipovcem v občini Ribnica in Gornjimi Ložinami v občini Kočevje, Mala Gora, Kočevska reka blizu podjetja Snežnik in kočevska industrijska cona za podjetjem Yaskawa.

V Melaminu navajajo še, da v vseh postopkih tvorno sodeluje s pristojnimi institucijami in ohranjajo dialog z lokalnimi interesnimi združenji, predstavniki občine Kočevje, pristojnimi ministrstvi in že omenjeno mešano komisijo. Ta med drugim vključuje tudi predstavnike civilne iniciative, preko katere lahko potek sanacije spremlja vsa zainteresirana javnost. Pripravljajo tudi poročila o napredku sanacije, ki so redno objavljena tudi na spletni strani podjetja.

Do eksplozije in požara v Melaminu je prišlo 12. maja med pretakanjem epiklorhidrina. Nesreča je terjala sedem smrtnih žrtev in v podjetju povzročila veliko gmotno škodo.

STA; M. K.