FOTO: Sodobno urejeno pokopališče v Gradišču: novo obzidje in portal, parkirišča, krožna pot …

26.8.2022 | 10:00

Trak novih pridobitev na pokopališču v Gradišču sta prerezala predsednik vaškega odbora Jože Grgovič in šentjernejski župan Jože Simončič.

Novo obzidje okrog starega dela pokopališča v Gradišču

Krajani so pridobitve zelo veseli.

Župnik g. Anton Trpin

Jože Simončič

Novi portal je replika starega.

Poslovilna kapela v Gradišču

Gorenje Gradišče - Pred petimi leti so v Gorenjem Gradišču krajani skupaj z občino Šentjernej prišli do težko pričakovane nove poslovilne kapele, ki dobro služi svojemu namenu. Šlo je za pomembno pridobitev za okrog 2200 prebivalcev enajstih vasi in dveh zaselkov, saj je vežica pomenila konec prevozov pokojnikov iz Šentjerneja na pokop v domači kraj.

Obenem so za novim objektom uredili tudi nov del pokopališča, kjer so mogoči klasični in žarni pokopi ter raztros.

A potreb in želja takrat ni bilo konec. Kot pove predsednik vaškega odbora Jože Grgovič, so želeli na starem delu pokopališča ob cerkvici sv. Kozma in Damjana obnoviti še obzidje, ki ga je že močno načel zob časa. Krušilo se je in kazilo celotno podobo.

Ta podvig je uspel šentjernejski občini letos in včeraj so predali namenu lepo urejeno pokopališče. Trak sta prerezala šentjernejski župan Jože Simončič in Jože Grgovič v imenu krajanov. Novo pridobitev je blagoslovil župnik g. Anton Trpin.

Jože Grgovič se je za prispevek k napredku pri pokopališču v Gradišču zahvalil tudi sokrajanu, žal že pokojnemu Jožetu Kalinu,



Nov je tudi portal



Okrog starega pokopališča so v celoti odstranili zid in zgradili nov armirano betonski zid. Stari poškodovani vhodni portal je bil v celoti odstranjen, na istem mestu danes stoji replika starega. Urejeno je odvodnjavanje cerkve, krožna pot okrog pokopališča ter parkirišča in vhod. Stari in novi del pokopališča sta tako spojena v funkcionalno celoto, sledijo pa še zunanje ureditve in zasaditve. Izvajalca del sta bila domača podjetja: Marko Luštek s.p. in JP EDŠ.

Zadovoljni so krajani, zadovoljen je prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič. »Pokopališče je zdaj celovito in vzorno urejeno, tako da smo na nek način izkazali našo kulturno tradicijo ter naš odnos do živih in umrlih,« je dejal in se za sodelovanje pri zahtevnem projektu zahvalil vsem.

Veliko dogovarjanj

Med drugim tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ki je po županovih besedah imelo veliko zahtev in omejitev zlasti pri obzidju, a k sreči so tudi skupaj s projektanti našli skupne rešitve.

»Uspeli smo doseči rušitev starega obzidja z novogradnjo. Sicer bi šlo dolgoročno za velike stroške vzdrževanja z obnavljanjem. Na nekatere zahteve je bilo pa treba pristati – tako je manj parkirišč, kot bi si želeli, del travnat oz. pokrit s ploščami,« je dejal.

Skupna vrednost investicije, ki se je začela že lani, znaša 300 tisoč evrov, plačali pa so jo iz občinskega proračuna.

Kulturni program ob otvoritvi so prispevali glasbeniki Pihalnega orkestra občine Šentjernej ter domači mladi glasbeniki, za pogostitev so poskrbeli domačini oz. članice Društva kmetic Šentjernej.

Besedilo in foto: L. Markelj

