FOTO: V uporabo predali novo cesto na Brezovških vinogradih



26.8.2022 | 08:30

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Župan Ivančne Gorice Dušan Strnad je v družbi podžupanje Martine Hrovat, direktorice občinske uprave dr. Andrejke Miše Glavič, predsednika Krajevne skupnosti Ambrus Staneta Tekavčiča, župnika Uroša Švarca in prebivalcev Brezovega Dola v torek v uporabo predal krožno vinogradniško pot na Brezovških vinogradih. Nova asfaltna prevleka v skupni dolžini okrog 1300 metrov je zamenjala dosedanjo makadamsko pot.



Večletni projekt Občine je po županovih besedah zgled dobrega sodelovanja lokalne skupnosti s Krajevno skupnostjo Ambrus in tamkajšnjimi krajani Brezovega Dola. Nova asfaltna površina bo pripomogla k varnosti udeležencev v prometu in k ohranjanju tradicionalnega vinogradništva na tem suhokranjskem delu občine. Zbranim je Strnad povedal tudi, da je Brezovi Dol od poletja bogatejši za nov defibrilator v samem centru kraja ter, kot sporočajo z ivanške občine, zaupal še čisto svežo novico, da je tik pred začetkom celovita prenova državne ceste med Zagradcem (od Dečje vasi) in Ambrusom. V načrtovanju je tudi celovita prenova infrastrukture skozi sam center Ambrusa. Župan se je zahvalil vsem, ki so pristopili k projektu in odstopili zemljišča ob trasi ter tako prispevali k sodobno urejeni cesti.

Nova pridobitev je po besedah predstavnika vasi Jožeta Hrovata izrednega pomena tudi za krajane, ki tu živijo ali obdelujejo zemljo. Cesta je bila pred prenovo nevarna in v zelo slabem stanju, zato so še toliko bolj veseli, da je Občina podprla projekt in zagotovila denar v občinskem proračunu.

Slovesnost ob odprtju so obogatili člani Moškega pevskega zbora Ambrus, cesto pa je blagoslovil ambruški župnik Uroš Švarc.

Po slavnostnem prerezu traku je sledil sprehod po novi cesti, ''na vrhu vinskih goric pa so prisotni lahko občudovali prelep pogled širom Slovenije in nazdravili z rujno kapljico,'' so še sporočili z občine.

M. K.

