Vid Kavčič srebrn na olimpijadi iz astronomije in astrofizike

26.8.2022 | 09:30

Vid Kavčič, nekdanji dijak Srednje šole Črnomelj, je sicer to poletje pri Založbi Intelego izdal priročnik Matematika na splošni maturi – vprašanja in odgovori za ustni izpit iz matematike na splošni maturi za višjo raven. (Foto: arhiv; Klemen Klopčič)

Kutaisi - V Gruziji je, kot smo že poročali, med 14. in 22. avgustom potekala 15. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike (IOAA - MOAA), na kateri je sodelovalo približno 250 tekmovalcev iz 48. držav. Z izjemnim uspehom se lahko pohvalijo slovenski dijaki, saj so tekmovanje zapustili z eno zlato, dvema srebrnima ter bronasto medaljo, prejeli pa so še eno pohvalo.

Zlato medaljo je prejel Peter Andolšek z Gimnazije Bežigrad, ki je postal tudi prvi slovenski tekmovalec, ki je prejel dve zlati medalji na istovrstnem tekmovanju. Na mednarodni olimpijadi iz znanja astronomije, fizike ali matematike (MOAA) je bil namreč zlat tudi lani.

Belokranjec Vid Kavčič z Gimnazije Bežigrad (sicer nekdanji dijak črnomaljske gimnazije) in Aleksander Gajdukov z Gimnazije Koper sta prejela srebrni medalji, Miha Brvar z Gimnazije Bežigrad pa je osvojil bron. Pohvalo je prejela Marija Judež s Srednje elektro šole in tehnične gimnazije Novo mesto.

Slovenska ekipa, ki sta jo vodila Andrej Guštin in Dunja Fabjan, se je uvrstila na 7. mesto in je najmanjša država med naujspešnejšimi na tej olimpijadi. Naslednja olimpijada bo potekala na Poljskem.

Astronomska tekmovanja ter priprave in selekcije astronomske olimpijske ekipe v Sloveniji potekajo pod organizacijo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Vida Kavčiča pa bomo v Dolenjskem listu podrobneje predstavili prihodnji teden, v intervjuju v prilogi Živa, ki izide 1. septembra.

STA; M. K.