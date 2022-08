Od gonga do apiterapije v zeliščarskem centru

26.8.2022 | 14:40

V parku je nedavno potekala zvočna gon kopel z Vladimirjem Jancem ter pilates in delavnica z naslovom Prebudimo naša čutila. (Foto: R. Petančič)

Rok Petančič

Gredice z zelišči v Zeliščarskem centru JV Slovenije

Zagraški log - Zeliščarski center JV Slovenije v škocjanski občini je že nekaj časa prizorišče mnogih zanimivih srečanj in prireditev, od delavnic, izobraževanj, ipd.

Kot pove višji svetovalec za projektno delo na občini Škocjan Rok Petančič, so dogodki dobro obiskani, obiskovalci zadovoljni, »dobivamo veliko pozitivnih odzivov in sporočil. Vsi dogodki so usmerjeni v spodbujanje zdravega načina življenja, namenjeni so sprostitvi in spoštovanju narave ter okolja.«

Veliko energije posvečajo tudi zaključevanju ureditev v okviru projekta Herbalium. Na območju je namreč urejena energijska pot Herbalium, tematske učne poti z označitvenimi tablicami za vegetacijo in večje table za označitev naravnih vrednot, urejeni sta učilnici na prostem, lesene brvi čez Goriški potok, ter 15 lesenih gredic z zelišči. Narejen je že učni čebelnjak, gledališče v gozdu, gozdna knjižnica in energijski krog, v izvedbi pa je še geološki stolpec, čutna pot in lesena gibalna igrala za otroke.

Kaj se in se bo dogajalo

Vsak ponedeljek v juliju in avgustu ob 19. uri poteka brezplačen pilates v naravi s Tanjo Poljšak. Ta teden je v centru potekala že delavnica o apiterapiji s čebelarkama in apiterapevtkama Tjašo in Andrejo Stankovič iz Zavoda Čebela.

6. septembra bo na vrsti predavanje Kaj potrebujemo, da se registriramo, če bi se želeli poklicno ukvarjati z zeliščarstvom, 13. septembra pa bo mogoče prisluhniti predavanju o uporabi zdravilnih zelišč. Napovedan koncert Tilna Pusarja v gledališču v gozdu je bil zaradi slabega vremena prestavljen na september.

Besedilo in foto: L. Markelj