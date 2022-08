Družinski spor reševali z orožjem; okoli sodišča vihteli kole; avtovleki avto pobegnil in podrl voznika

26.8.2022 | 11:25

Zjutraj smo s fotografijami že poročali o prometni nesreči v Tržišču ... (Foto: PGD Sevnica)

Za policisti PU Novo mesto sta dva pestra dneva. V sredo so posredovali 63-krat, včeraj pa 75-krat. V današnjem sporočilu za javnost navajajo nekaj podrobnosti ...

Sreda, 25.8.

Kriminaliteta

Dopoldne so varnostniki krškega sodišča, tožilstva in krški policisti posredovali na Cesti krških žrtev, kjer je prišlo do prepira in pretepa med dvema skupinama iz Brezine in Ponikev pri Brežicah. Pred sodiščem so se najprej sprli. Posredovali so varnostniki sodišča, da bi pomirili razgrete glave do prihoda policije, a je bil njihov trud zaman. 22-letnik in 35-letnik sta se po začetni verbalni konfrontaciji umaknila v bližnji poslovni prostor, za njima pa so s koli vdrli trije osumljenci, stari 42, 17 in 15 let in pri tem razbili steklo dveh vrat poslovnega prostora. Oškodovanca sta zbežala skozi okno in se zatekla v bližnje prostore tožilstva, kjer so nadaljnje ogrožanje preprečili varnostniki s pomočjo kolegov bližnjega sodišča, dokler na kraj niso prišli policisti. Policisti bodo 42-letnika in njegova dva mladoletna sinova kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.

V noči na četrtek, nekaj po eni zjutraj, so policisti intervenirali na Senovem, ob prijavi pa je bilo omenjeno, da akterji uporabljajo puško. Policisti so ob prihodu na kraj našli dve poškodovani osebi, ena naj bi bila poškodovana z nožem, druga z izstrelkom zračne oziroma air-soft puške. Trije osumljenci so se sicer s kraja odpeljali, z zbiranjem obvestil pa so policisti ugotovili, da naj bi šlo za družinska nesoglasja. Na stopnišču stanovanjskega bloka so se najprej verbalno sprli, ko naj bi se spravili, je eden potegnil nož, drugi pa z air-soft repliko ustrelil enega od udeležencev v vrat – oba sta bila lažje poškodovana. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Preiskava primera še ni zaključena.

V trgovini v Novem mestu se je dopoldne sprožil alarm na izhodu. Do 27-letne stranke je pristopila varnostnica in jo povabila v službene prostore. Tam so ugotovili, da pod obleko skriva 33 evrov vreden brivnik. Postopek z osumljencem so prevzeli policisti.

Med 11. in 11.45 uro si je neznanec prisvojil črno kolo znamke Specialized, ki je bilo priklenjeno v kolesarnici v bližini zdravstvenega doma. Kolo, vredno okoli 700 evrov, je lastnik preko okvirja priklenil na ohišje kolesarnice, kar pa ni oviralo storilca ...

Prometna varnost

Prometni policisti so dopoldne v Novem mestu ustavili 27-letnega voznika iz okolice Črnomlja. V postopku so ugotovili, da vozi avto v času veljavnega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil zaradi predhodnih kršitev cestnoprometnih predpisov. Avtomobil so zasegli, zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc pa za voznika odredili strokovni pregled.

Krški policisti so popoldne v Krškem ustavili 75-letnega voznika iz okolice Brežic. Zaradi suma, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,36 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker pa je imel že pred tem na vesti nekaj hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, so mu avto zasegli.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so na Jesenicah pri Obrežju dopoldne prijeli deset državljanov Afganistana – tri moške, tri ženske in štiri otroke – ki so v Slovenijo prišli mimo mejnega prehoda. Zvečer so v Dobovi prijeli dva državljana Kitajske. Ponoči so v Ločah prijeli enajst državljanov Burundi, na Obrežju pa sedem državljanov Indije in državljana Pakistana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Četrtek, 26.8.

Kriminaliteta - konoplja in zažgan avto

Policisti so v bližini naselja Kalce-Naklo na koruznem polju odkrili manjši nasad konoplje, ki je zrasla že do višine približno meter in pol. Sadike so zasegli in opravili pogovore z lastniki parcel, preiskava pa še ni zaključena.

Uslužbenci podjetja Slovenski državni gozdovi so v gozdu v bližini Pogancev, našli požgan avtomobil. Policisti so ugotovili, da gre za osebni avtomobil Renault Megane, ki je bil ukraden v Novem mestu v začetku julija. Opravili so ogled in obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko, avtomobil pa je prevzel lastnik.

Prometna varnost

Na cesti iz Gabra proti Uršnim selom je 50-letni voznik iz Črnomlja, domnevno zaradi prevelike hitrosti, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Pri tem se je lažje poškodoval, prisotnosti alkohola pa policisti niso ugotovili. Voznik je nameraval zdravniško pomoč iskati sam. Med postavljanjem vozila na kolesa pa je avtovleki avtomobil pobegnil čez vozišče pod brežino. Voznik je skočil ob bok vozila, da bi avto zadržal, a ga je avto podrl, da je padel po tleh. Poškodovanega voznika (imel naj bi lažje telesne poškodbe) so nato oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Sevniški policisti so popoldne obravnavali v Tržišču obravnavali prometno nesrečo z eno lažje poškodovano osebo. Po prvih ugotovitvah je 27-letna voznica iz Ljubljane med vožnjo nenadoma zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v avto, ki ga je vozil 46-letni Sevničan. V nesreči sta se oba lažje poškodovala. Alkohola ni bilo. Zaradi ogleda in kasneje odstranjevanja posledic in čiščenja vozišča je bil promet oviran dobri dve uri.

V Metliki so dopoldne ustavili 17-letnika iz Rosalnic, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli. Krški policisti so popoldne v Krškem zasegli kolo z motorjem, za katerega voznik prav tako ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja. Ugotovili so še, da ima nameščeno registrsko tablico ukradenega kolesa z motorjem.

Novomeški policisti so zvečer v Birčni vasi kontrolirali 20-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Metlike. V postopku so ugotovili, da nima ustreznega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,43 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za sedem različnih kršitev predpisov iz področja prometne varnosti so mu napisali plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci

V Ponikvah so brežiški policisti zjutraj prijeli osem državljanov Indije. Nekaj po poldnevu so v Ločah prijeli osem državljanov Iraka, ob petih popoldne pa še osem, ki so jih prijeli policisti specializirane enote za nadzor državne meje.

V noči na petek so v Dobovi prijeli trinajst državljanov Burundi, v Mihalovcu pa še šestnajst.

V Slovenski vasi so prijeli dva državljana Pakistana in pet državljanov Indije, še dva iz Bangladeša in štiri iz Pakistana pa so prijeli pri Ribnici.

M. K.