V Brežicah kandidaturo za župana že potrdila Molan in Zorčič

26.8.2022

Igor Zorčič pravi, da je novica o njegovi kandidaturi nekoliko prehitro prišla v javnost.

Ivan Molan (Fotografiji: arhiv DL)

Brežice - V Brežicah sta kandidaturo za župana na skorajšnjih županskih volitvah že potrdila tako aktualni župan Ivan Molan kot njegov tekmec iz prejšnjih lokalnih volitev Igor Zorčič. Molan pravi, da kandidira, ker imajo v občini še veliko izzivov in projektov, Zorčič pa bo podrobnosti svoje kandidature predstavil do začetka volilne kampanje.

Molan, ki mu trenutno teče peti mandat (prvi je sicer trajal samo eno leto), čuti, da ima še dovolj moči in energije, da kandidira še enkrat. "V občini imamo tudi še zelo veliko izzivov, projektov in načrtov za naprej," je dejal.

Med pomembnejšimi dosežki iz aktualnega mandata se med drugim pohvali z energetsko sanacijo vseh javnih objektov v občini, "kjer smo naredili ogromne prihranke, posebej v luči energetske krize", izgradnjo dveh vrtcev, obnovo starega železnega mostu čez Savo in lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, vlaganji v infrastrukturo in dobljenimi nazivi, kot je na primer Evropsko mesto športa.

Med izzivi, ki jih še načrtuje, izpostavlja dograditev zdravstvenega doma, prenovo atletskega stadiona, želijo si tudi da pride do izgradnje nove brežiške obvoznice in novega mostu čez Savo. "Pomembna bo seveda tudi samooskrba. Objekte, ki smo jih energetsko sanirali, želimo narediti čim bolj samooskrbne, želimo tudi, da občina postane središče, prepoznano po kulturnih, športnih in turističnih projektih," pravi. Na volitvah bo s podpisi občanov kandidiral kot neodvisni kandidat, bo pa, kot pravi, vesel tudi podpore katere od političnih strank.

Zorčič, sicer tudi predsednik DZ v prejšnjem sklicu parlamenta pa o podrobnosti svoje kandidature še ne želi podrobneje govoriti in pravi, da jo bo skupaj z ekipo predstavil do začetka volilne kampanje. So pa prvi odzivi na novico o kandidaturi, ki je nekoliko prehitro prišla v javnost, pozitivni, je povedal.

Molan in Zorčič sta se za župana pomerila že na lokalnih volitvah leta 2018, ko je bil v drugem uspešnejši Molan.

