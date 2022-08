V Savi poginjene ribe; poškodoval si je nogo; nič ne bo s pripravo drv

27.8.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.28 so v Vrbini, občina Krško, dolvodno od Starovaškega potoka v reki Savi opazili nekaj poginjenih rib. Posredovali so gasilci PGE Krško in policisti, ki so pregledali območje in izmerili pH vrednost vode, ki je bil nevtralen. Obveščene so bile pristojne službe.

Poškodoval si je nogo

Ob 9.35 si je v podjetju na Cesti krških žrtev v Krškem delavec poškodoval nogo. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UC Brežice.

Nič ne bo s pripravo drv

Ob 23.01 je v naselju Prigorica v občini Ribnica zgorelo okoli 10 kubičnih metrov zloženega drevja. Posredovali so gasilci PGD Nemška vas, Dolenja vas, Prigorica in Rakitnica.

M. K.