Za skrajšanje čakalnih vrst novomeški bolnišnici 65 tisoč €, brežiški 64 tisočakov

27.8.2022 | 18:40

Tudi SB Novo mesto je bila izbrana za dodaten program. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Brežice - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prejšnji teden sprejel sklep o izbiri ponudnikov, ki so se prijavili na javni poziv za oddajo ponudb za začasni prenos programa zdravstvenih storitev za pogodbeno letošnje leto. 40 izvajalcev je oddalo ponudbe za 33 programov, za 11 programov pa ni bilo prijav.

Ponudniki so med drugim oddali ponudbe za artroskopske operacije ram, operacije kil, operacije krčnih žil, gastroenterologijo, internistiko, alergologijo, kardiologijo, operacije sive mrene in okulistiko. Med izbranimi ponudniki je 16 javnih zdravstvenih zavodov, 22 koncesionarjev in en zasebni zavod.

dr. Milena Kramar Zupan (Foto: L. M.)

Novomeška bolnišnica izbrana za operacije krčnih žil in alergologijo, brežiška za gastroenterologijo, okulistiko in splošno kirurgijo

Na razpisu sta bili uspešni tudi naši dve bolnišnici. Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto je bila izbrana za operacije krčnih žil (46 operacij) in za program specialističnih ambulant alergologije. »Okvirna vrednost programa, ki ga bomo prejeli, je 65 tisoč evrov. Prejeti program bo delno vplival na skrajševanje čakalnih vrst, še posebej pri operacijah krčnih žil, kjer so v slovenskem merilu zelo dolge čakalne dobe,« pove direktorica dr. Milena Kramar Zupan.

Anica Hribar (Foto: J. K.)

Splošna bolnišnica Brežice se je prijavila za programe: gastroenterologija, okulistika, splošna kirurgija, fizioterapija. Kot pravi direktorica Anica Hribar, so bili izbrani za gastroenterologijo (4.347 točk oz. 14.780 evrov), okulistiko (15.979 točk oz. 41.865 evrov) in splošno kirurgijo (1.901 točk oz. 7.414 evrov). Skupaj bodo torej prejeli dobrih 64 tisoč evrov.

Bodo čakalne vrste res krajše?

»Čakalne vrste se bodo na račun dodatnega programa v naši bolnišnici skrajšale, v kolikor na ta račun ne bo večjega pritoka bolnikov iz drugih regij. Dejstvo je, da smo dobili začasni prenos programov zato, ker ga nekateri drugi izvajalci niso realizirali, kar pomeni, da so se pri tistih izvajalcih čakalne dobe na ta račun verjetno podaljšale - razen v primeru, če izvajalci niso realizirali programa zato, ker niso imeli naročenih bolnikov. Torej pri njih ni bilo izkazanih potreb po določeni vrsti zdravstvene storitve ali pa je bil ta interes manjši, kot je bil pogodbeni obseg programa tistega izvajalca. Ker se bodo pri nas na račun začasnega prenosa programov čakalne dobe skrajšale, bo verjetna posledica večji pritok bolnikov od drugod. Posledično bo to imelo spet vpliv na podaljšanje čakalne dobe pri nas, a gledano za celotno državo bodo gotovo krajše,« pove Anica Hribar.

L. Markelj

