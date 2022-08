FOTO: Na Jernejevem kuhali »predvolilni županov golaž«. Kateri je bil najboljši?

27.8.2022 | 13:30

Šentjernejski župan Jože Simončič (tretji z leve) je bil vesel dobre udeležbe kolegov pri kuhanju "županovega golaža".

Društvo kmetic Šentjernej je peklo šentjernejske kruhke - izvrstni za h kozarčku vinčka, piva ...

Romsko zeliščarsko društvo Romano Rman iz Šentjerneja

Brez mešanja ne gre.

Šentjernej - Predzadnji dan pestrega dogajanja ob letošnjem Jernejevem se je začelo na sejemskem prostoru in je bilo živahno, kot že se za Jernejev sejem tudi spodobi.

Na sejmu je bilo poleg številnih stojničarjev, ki so ponujali najrazličnejše stvari, od oblačil, raznih pripomočkov, orodja, krem do suhomesnatih izdelkov, peciva, sadja, itd. tudi veliko kupcev in obiskovalcev – okrog tisoč. Mnogi so se radi zadržali, kaj kupili ali le posedeli v družbi ob kozarčku vina ali piva in malici. Tudi za glasbo je bilo poskrbljeno.

»Ponudba je res pestra. Trgovina Evrocom razstavlja traktorje in priključke, RK izvaja meritve krvnega tlaka, kuha se županov golaž s podporo Šentjernejske konjenice, svoje pridelke razstavljajo kmečke ženske, zlasti so v pozornosti paradižniki,« je povedal direktor JP EDŠ Gašper Bregar, ki za oktobra napoveduje, da bodo razstavljali male komunalne čistilne naprave, sledilo bo še nekaj tematskih sejmov. Za naprej si želi, da se sejemski prostor uredi in da postane sodobna tržnica, ki bi jo lahko koristili za sejem, izobraževanja, prostor bi imele kmečke ženske, lahko bi deloval kak lokal, itd.

Golaž kuhali župani in gospodarstveniki

Med gospodarstveniki je bil tudi Ivan Kralj (za mikrofonom).

Veliko pozornosti je bila na današnjem Jernejevem sejmu deležna številčna kuharska zasedba, saj so po nekaj letih znova nadaljevali tradicijo ter kuhali t.i. županov golaž. Letos sta ga kuhali dve ekipi: v ekipi županov so bili poleg šentjernejskega Jožeta Simončiča še trebanjski župan, šmarješki, kostanjeviški, novomeški podžupan, itd., na drugi strani pa je bila ekipa šentjernejskih gospodarstvenikov. Slednji so zelo močni in podjetni, kar se je izkazalo tudi pri golažu. Roko nad kuhanjem je držal kuharski mojster Peter Kotar. Kateri je bil boljši, so presojali obiskovalci, ki so ga jedli, zadnjo pa bodo menda rekli na jesenskih lokalnih volitvah, je bilo slišati …

»Pomembno je druženje, tem za klepet nam ob kotlu ne zmanjka. Župani dolenjskih občin moramo držati skupaj in lepo sodelujemo. Ne glede na politične barve in interese vsake občine se moramo pogovarjati, saj bo tako tudi regija močnejša in bo za vse bolje. Vse to po mojem mnenju po najboljših močeh že delamo,« je dogajanje komentiral domači župan Jože Simončič in razkril, da tudi doma včasih kuha golaž, rad pa ga tudi je ...

Kmalu zaključek

Za prijetno vzdušje je skrbela šentjernjska godba.

Jernejevo danes v Šentjerneju zaznamuje tudi atletski miting, dan odprtih vrat slovenske genske banke pasme šentjernejski petelin, zvečer ob 20. uri pa bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekal slavnostni koncert ob 60-letnici Šentjernejskega okteta. Gostje bodo Oktet Zavodnje in Katja Bregar.

Jutri se bo Jernejevo 2022 zaključilo s farnim žegnanjem, Jernejevim nogometnim turnirjem in ob 14. uri s kasaškimi dirkami na hipodromu, ki jih organizira Klub za konjski šport.

Besedilo in foto: L. Markelj

