FOTO: Mavrica 96 sort paradižnika – od belih, rumenih do zelenih, rdečih, črnih … Tudi jedi iz paradižnika

28.8.2022 | 09:30

Nekaj pridnih članic DK Šentjernej, ponosnih ob razstavi paradižnikov na Jernejevem sejmu

Danijela Pavlič s paradižnikovo marmelado

Paradižnik velikan

Tudi črni paradižniki so dobri

Šentjernej - V okviru Jernejevega so bile zelo dejavne tudi članice Društva kmetic Šentjernej. S svojimi dobrotami so sodelovale na marsikaterem dogodku, danes dopoldne pa so bile zelo opažene na tradicionalnem Jernejevem sejmu z razstavo paradižnikov.

Na ogled so jih prinesle kar 96 sort, kar je rekord – lani so tak dogodek pripravile drugič in razstavile 51 vrst paradižnikov. Postavile so mavrico paradižnika: od belih, rumenih, oranžnih, roza, pisanih, zelenih, rdečih, rjavih do črnih antucijan.

Velikan en kilogram

Velikan je dosegel kilogram. Vmes so postavile še paradižnikove jedi, ki so jih konzervirale: od namazov, vloženih solat, posebnost pa je gotovo paradižnikova marmelada.

Kot pove Danijela Pavlič, ena izmed članic Društva kmetic Šentjernej, ki je zelo zaslužna za že 2. društveno razstavo paradižnikov - prva je bila pri njej doma lani – takrat so skupaj razstavile celo 93 sort paradižnikov - je bila sezona letos za paradižnike zelo dobra.

»Bilo je dovolj sonca, vlage in super je, ker ni prišlo do plesni. Paradižniki so bolj zgodaj dozorevali in jih je ogromno, zato smo jih na razstavi uspele res veliko ponuditi: svojih, nekaj pa so jih prinesli tudi iz okolice Šentjerneja, ko so slišali, da pripravljamo razstavo. Zato imamo toliko več sort,« pove.

Marmelada iz paradižnika!

Z izmenjavo semen in plodov širijo tudi semensko banko paradižnika po šentjernejski dolini in zunaj nje. »Semena bomo vzele in shranile iz približno tretjine teh paradižnikov, torej iz približno 30 sort. Semena bodo dostopna predvsem članicam našega društva kot semenska banka, če pa bo kdo tudi iz okolice zainteresiran, se lahko oglasi in jih dobi. Zato danes lahko vzamejo lističe z našim kontaktom,« je povedala Pavličeva.

Članice so prijetno presenečene nad dobrim odzivom in velikim zanimanjem obiskovalcev in kot pravijo: »Širimo dobro voljo ter navdušenje nad dobrimi, raznovrstnimi paradižnike. Prihodnje leto jih bomo imele preko sto!«

Razstave paradižnikov je bil vesel tudi Gašper Bregar iz JŠ EDŠ - slednje je upravljavec šentjernejskega sejma - saj je privabila znova veliko obiskovalcev. Kot pravi, bodo tematske sejme še pripravljali tudi v prihodnje.

Več o jedeh iz paradižnika pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. M.



Galerija