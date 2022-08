Marsikje težave zaradi neurij; streli ubili dva moška

28.8.2022 | 08:15

Simbolna slika (foto: M. K.)

Neurja so včeraj, kot so vremenoslovci tudi napovedovali, predvsem na Štajerskem, pa tudi drugod po državi povzročala težave, saj je meteorna voda zalivala objekte, veter je podrl več dreves, ponekod je padala toča. Pod vrhom Triglava je po udaru strele umrl planinec, poroča center za obveščanje. Po poročanju Radia Slovenija je zaradi udara strele umrl tudi moški na Slavniku.

Včeraj okoli 18. ure je na grebenu pod vrhom Triglava strela udarila v planinca. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana so preminulega s pomočjo dežurne ekipe z Brnika in helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci in pogrebna služba. V dolino so prepeljali tudi planinko, ki je spremljala pokojnika, poroča center za obveščanje.

Gre za državljana Slovaške, ki je po udaru strele umrl kljub oživljanju, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Strela je vanj udarila med Malim in Velikim Triglavom, med neurjem pa je bilo na Triglavu takrat najmanj pet ljudi, so še dodali na kranjski policijski upravi.

Strela je moškega ubila tudi med nevihto, ki se je razbesnela nad širšim območjem Slavnika. Kot je poročal Radio Slovenija, se je nesreča zgodila 400 metrov pod Tumovo kočo.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Koper, je tamkajšnji operativno-komunikacijski center obvestilo o tem, da je pod Slavnikom najden mrtev moški, prejel v soboto nekaj pred 17.30. Na kraj so se poleg policistov odpravili še zdravnik in reševalne enote. Ugotovili so, da je v 44-letnega moškega, doma z Vrhnike, med pohodom udarila strela, zaradi česar je umrl na kraju.

Sicer pa se je včeraj po državi razvilo več neurij, zaradi katerih je bilo največ težav na območju Štajerske in deloma Koroške, pa tudi ponekod drugod. Meteorne vode so zalivale kletne prostore objektov, poplavljale ceste, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, ponekod je padala tudi toča. Zaradi udara strele je na območju občine Hajdina zagorelo na stanovanjski hiši.

Zaradi velike količine vode so v soteski Fratarica v Logu pod Mangartom obstali udeleženci soteskanja. Z vrvno tehniko so jih nepoškodovane iz soteske dvignili gorski reševalci, med drugim navaja center za obveščanje

Tudi danes se bodo po napovedih agencije za okolje pojavljale krajevne plohe in nevihte, sprva bolj v zahodni polovici Slovenije.

Težave tudi v radeški občini

Ob 20.14 je občino Radeče zajelo močno neurje .V Radečah je meteorna voda zalila stanovanjske prostore, v Goreljcah pa je zaradi udara strele zagorela krošnja drevesa. Posredovali so gasilci PGD Radeče in Vrhovo.

Gorel električni vodnik

Ob 20.44 je na Razborju, občina Sevnica, gorel električni vodnik, požar pa se je razširil na bližnje drevo. Gasilci PGD Breg so ob prihodu na kraj ugotovili, da je požar ugasnil in ob pregledu okolice ugotovili, da nadaljnja intervencija ni potrebna. Na kraju so bili prisotni dežurni delavci Elektra.

Manjši požar na brežini

Ob 6.59 so v naselju Mali Kal, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Šentvid pri Stični pogasili manjši požar na brežini.

M. K.