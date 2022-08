Požgana trava na stadionu - Kmalu spet zelena

28.8.2022 | 18:50

Na tekmi sredi avgusta so bili na nogometnem igrišču na stadionu Portoval zeleni le dresi nogometašev Krke. Trava je bila rjava. (Foto: Rok Nose)

Novo mesto - V enem mesecu od idealno urejene trate nogometnega igrišča do puščave – Igrišče celo nevarno – Travo požgala glivična okužba – Gre za splet okoliščin – Na pomoč poklicali strokovnjake

Pred tednom smo že poročali o izjemno slabem stanju travne površine na nogometnem igrišču novomeškega stadiona Portoval. Trava je požgana, skoraj povsem rjava, igrišče pa je trdo in po trditvah nogometnih strokovnjakov celo nevarno za igro. Še pred enim mesecem so se na novomeškem stadionu ponašali z eno najbolj urejenih travnih površin za nogomet pri nas, kar so s pohvalami potrdili tudi visoki gostje, ki so se udeležili proslave ob stoletnici nogometa v Novem mestu. Travne površine ni mogel prehvaliti niti predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Kaj se je zgodilo, da je praktično popolno urejeno igrišče v tako kratkem času doživelo pravo katastrofo?

Kot nam je povedal vodja poslovanja in naložb na Zavodu Novo mesto Drago Cerovšek, je šlo pri ožigu trave na nogometnem igrišču za nesrečen splet okoliščin: »Vzroki so pravzaprav trije: suša in vročina, glivična okužba in zalivanje ob neprimernem času. Travo, ki je v suši in hudi vročini še posebej občutljiva, je napadla glivična okužba, podobno kot se to zgodi v vinogradu, ko vanj pride peronospora. Okužbo so nogometaši med treningom nevede raznesli po vsem igrišču. Potem se je zgodilo še to, da smo v času, ko je bil delavec, ki sicer imenitno skrbi za nogometno igrišče, na dopustu, igrišče zalili v neprimernem delu dneva. Vse skupaj je povzročilo, da se je trava posušila in je igrišče tako, kot je.«

Za pomoč so se obrnili na strokovnjake, ki so za »zdravljenje« travne površine na stadionu predpisali ustrezna fitofarmacevtska sredstva, travo pa tudi že zalivajo, saj, kot je povedal Cerovšek, to v tem primeru ni prepovedano. »Vendar ne smemo zalivati veliko in prepogosto, saj bi to travi še dodatno škodilo. Trava se že oživlja in igrišče spet dobiva zeleno barvo. Vsa dela nadzira tudi strokovnjakinja. Igrišče naj bi bilo usposobljeno za uporabo do konca meseca, v dveh tednih, do takrat pa so na njem prepovedani tako vadba kot tekmovanja,« dodaja Cerovšek.

I. V.