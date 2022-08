Na avtocesti v ograjo

29.8.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PGD Grosuplje)

Včeraj ob 14.19 je na avtocesti pri Dobruški vasi, občina Škocjan, osebno vozilo zapeljalo s ceste v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe odpeljali v novomeško bolnišnico. Zavarovanje kraja nesreče in čiščenje posledic so opravili dežurni delavci DARS.

Gorele pnevmatike

Ob 17.13 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele odvržene pnevmatike. Požar so pogasili krajani. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so preventivno pregledali požarišče.

Gasili bakrene vodnike

Ob 20.27 je v gozdu pri hribu Šušnjar, občina Kočevje, gorel večji kup odpadnih bakrenih vodnikov. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili.

M. K.