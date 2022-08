Šentjernejski oktet prepeva že 60 let!

29.8.2022 | 09:20

Pevci Šentjernejskega okteta so ob jubileju prejeli številne čestitke, najbolj pa so bili veseli polne dvorane poslušalcev.

Petra Nograšek izroča priznanje predsedniku okteta Jožetu Jamniku, ki tudi najdlje poje v njem - kar 41 let!

Kot gostje so nastopili pevci okteta Zavodnje.

Župan Jože Simončič

Andraž Rumpret

Šentjernej - Pretekli konec tedna so pevci Šentjernjejskega okteta proslavili 60. rojstni dan. Za jubilej so povabili na slavnostni koncert v Kulturni center Primoža Trubarja. V goste so povabili prijateljski oktet Zavodnje ter Katjo Bregar, ki so popestrili dogajanje.

V Šentjernejskem oktetu, ki spada med najstarejše v Sloveniji in je v našem koncu eden najbolj priljubljenih, se je v šestih desetletjih zvrstilo že kar nekaj pevcev. V sedanjem sestavu ima najdaljši staž Jože Jamnik, ki je tudi predsednik društva – prepeva kar 41 let!, sledi Franc Hudoklin s 34 leti, ter ostali: Stane Švalj, Darinko Makovec, Srečko Šuštaršič, Jernej Martinčič, Tomaž Hosta ter Abin Jordan.

Oktet, ki je že kar sinonim za šentjernejsko občino, se seveda neprestano pomlaja in v njem prepevajo že tri generacije pevcev. Kot malo za šalo, malo pa tudi zares, pove Franc Hudoklin, morajo zdaj počasi že najmlajši pridobivati nove člane, da zasedba obstane in nadaljuje tradicijo.

Na slavnostnem koncertu so pevci izbrali zanimiv repertoar oz. tri sklope pesmi, ki zajemajo vsa tri obdobja oz. generacije. Predstavili so se s slovenskimi ljudskimi oz. umetnimi pesmimi, dalmatinskimi ter ponarodelimi popevkami. Nekatere so zapeli ob kitarski spremljavi Albina Jordana ter ob klavirski spremljavi Andreja Resnika, ki je že vrsto let njihov umetniški vodja.

Druži ljubezen do petja, a veliko odrekanja

Kot pravijo pevci, jih druži ne le ljubezen do petja, ampak tudi prijateljstvo. Nedvomno pa petje v oktetu zahteva veliko odrekanja, prostega časa, kar pomeni, da brez podpore družin in najbližjih ne bi šlo. V »zlatih letih« so imeli celo po 90 nastopov na leto, je pa bilo obdobje zadnjih dveh let, ki jih je zaznamovala korona epidemija, drugače.

»Malo smo se odpočili, naše žene in družine pa so ugotovile, kako lepo je, če je mož ob večerih doma,« se pošali Franc Hudolin. No, korona obdobje je bila svojevrstna preizkušnja, a pevci so zdaj spet zadovoljni, da se družijo in prepevajo ter bogatijo dogajanje v občini in izven nje. Sedaj imajo vaje dvakrat tedensko v župnijskih prostorih na Brezovici, so pa hvaležni Iskri Pio, da so 11 let brezplačno vadili v prostorih njihovega podjetja, za kar so se direktorju Andražu Rumpretu tudi javno zahvalili. Ravno tako za podporo še župniku g. Antonu Trpinu.

Na koncertu so se spomnili tudi vseh dodsedanjih umetniških vodij okteta; Valterja Mlekuža, Alberta Zupanca, Ernesta Jazbeca, Janka Avsenaka - ta je zbrane tudi čustveno nagovoril - Milana Pavliča in sedanjega Andreja Resnika.

Gallusove značke, čestitke ...

Ob 60- letnici je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pevcu Jerneju Martinčiču podelil zlato Gallusovo značko, izročila mu jo je predsednica sveta JSDK Petra Nograšek, ki je oktetu ob častitljevi obletnici podelila tudi jubilejno priznanje.



Oktetovcem je čestital šentjernejski župan Jože Simončič in jim povedal, da je občina ponosna nanje, ter naj vztrajajo in prepevajo še naprej ter bogatijo kulturni utrip v šentjernejski dolini. Pevcem je pripravil presenečenje: desetminutni film zgodovinskih posnetkov RTV Slovenije, ki je orisal delovanja okteta od začetka do danes.

V imenu vasi Pristava, od koder prihaja predsednik okteta Jože Jamnik, se je z lepim nagovorom zahvalila oktetu in jim čestitala Barbara Kastelic.

Dogodek, po katerem so se zbrani še zadržali ob cvičku šentjernejskega kralja cvička Denica Gorenca, je povezovala Anita Petrič.



L. Markelj, foto: Emil Turk

