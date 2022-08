Kostanjeviški občinski praznik - Petretič posthumno častni meščan

Letošnji kostanjeviški nagrajenci (z desne): Ervin Felicijan, Melita Skušek, Franc Štokar, Nejc Tomazin (Foto: Pavel Perc)

Kostanjevica na Krki - Srebrna plaketa odbojkarjem, srebrnik Ervinu Felicijanu, zlatnik Meliti Skušek in Francu Štokarju – Minister Kumer: Najpomembnejši projekt je reševanje poplavne ogroženosti

S slavnostno sejo kostanjeviškega občinskega sveta, podelitvijo občinskih priznanj in kulturnim programom so v Kostanjevici na Krki pred časom počastili letošnji občinski praznik, ob katerem se spominjajo prve pisne omembe mesta v judenburški listini 16. avgusta 1252. Praznično vzdušje je v atriju Galerije Božidarja Jakca (GBJ) pričaral nastop kostanjeviškega pihalnega orkestra.

Začetek dobro obiskane slavnostne seje v nekdanji samostanski cerkvi so naznanile fanfare. V imenu GBJ je zbrane pozdravil častni meščan in predsednik sveta zavoda dr. Andrej Smrekar, ki je poudaril praznovanje 770. obletnice pisne omembe mesta in njegove cilje. Koordinatorka tega praznovanja Melita Skušek je podpisnikom dogovora, ki naj bi v petih letih prispeval k objavi dragocene publikacije, predala listine in spominska darila.

ZASLUGE ŽUPANA PETRETIČA

Podžupan v funkciji župana Robert Zagorc (vodenje občine je prevzel junija, po smrti župana Ladka Petretiča) je po minuti molka v spomin na pokojnega župana povzel izvedene projekte v občini v preteklem letu in omenil nadaljnje načrte. Za že opravljeno in še zastavljeno delo se je zahvalil občanom, pokojnemu županu Petretiču, sodelavcem v občinski upravi, predvsem pa občinskemu svetu za tvorno, korektno in povezovalno delovanje. Petretičeve zasluge segajo od obnove stražnega stolpa in stare osnovne šole v Črneči vasi, nakupa ministerialnega dvorca in prizadevanja za njegovo obnovo do gradnje avtobusnega parkirišča, parkirišča za avtodome, ki je povečalo turistični obisk Kostanjevice, številnih asfaltiranih javnih poti, velike zasluge pa ima tudi za to, da je skoraj celotna občina zdaj pokrita z vodovodnim omrežjem. Zagorc se je zahvalil tudi županom, s katerimi Kostanjevičani sodelujejo v Regionalni razvojni agenciji Posavje, kajti zavedajo se, da bodo le skupaj lahko uveljavili širše cilje Posavja.

ZLATNIKA MELITI SKUŠEK IN FRANCU ŠTOKARJU

Zatem je podžupan Zagorc podelil letošnja občinska priznanja. Srebrno plaketo je dobil Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki, ki od leta 2006 deluje pri Športnem društvu Kostanjevica na Krki. V njem trenira od 60 do 75 otrok, njegova članska ekipa pa se je letos uvrstila v prvo slovensko ligo B. Priznanje je prevzel športni direktor kluba Nejc Tomazin.

Kostanjeviški srebrnik je prejel učitelj športa na kostanjeviški šoli in pobudnik tekmovalne odbojke v kraju Ervin Felicijan, ki je izjemno vlogo odigral tudi kot strokovni sodelavec pri načrtovanju novega Športno-rekreacijskega centra z vsemi potrebnimi igrišči in pri urejanju igrišč za odbojko na mivki.

Kostanjeviški zlatnik je dobil dolgoletni član in predsednik Planinskega društva Polom Kostanjevica na Krki Franc Štokar, ki je pomembno pripomogel, da je društvo v letu 2019 pridobilo zavetišče na Štembuhu. Dejaven pa je tudi v številnih drugih društvih, zlasti vinogradniškem, več mandatov je bil tudi občinski svetnik v krški in kostanjeviški občini.

Kostanjeviški zlatnik si je prislužila tudi dolgoletna ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Melita Skušek, ki je kostanjeviško šolo vključila v številne državne in mednarodne projekte ter si prizadevala za izboljšanje materialnih razmer za izvajanje programov osnovne šole in predšolske vzgoje. Nepogrešljiva je njena vloga v številnih društvih, v katerih kot scenaristka in voditeljica še tako skromen dogodek povzdigne v veličastno prireditev. V vseh mandatih samostojne občine je bila izvoljena v kostanjeviški občinski svet.

Na pobudo posameznikov in občinskega sveta so letos prvič posthumno razglasili častnega meščana Kostanjevice na Krki, in sicer so ta častni naziv podelili nedavno umrlemu županu Ladku Petretiču. Listino je prevzela njegova žena Martina Petretič.

Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, je dejal, da je kostanjeviška občina zelo dober zgled za modro in ambiciozno vodenje ter sodelovanje za skupno dobro. Posebej je omenil rekonstrukcijo lokalne ceste Kostanjevica na Krki–Karlče–Podbočje in gradnjo kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki. Po Kumrovih besedah bosta pomembni pridobitvi tudi obnova ministerialnega dvorca v mestnem jedru in obnova lesenih mostov. »Najpomembnejši projekt pa je reševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, ki mora uravnotežiti dva cilja: zaščititi prebivalce in stavbe ter hkrati ohraniti značilno podobo Kostanjevice na Krki kot pomembne in zaščitene kulturne dediščine. Veseli me, da se delo pri tem razvija, in zagotavljam vam, da bo imela vlada za takšne projekte vedno posluh,« je poudaril.

Prireditev, ki jo je povezoval Jakob Gašpir, so s kulturnim programom polepšali vrhunski umetniki. Navdušila je sopranistka Sabina Cvilak, ob spremljavi Janeza Dovča na harmoniki in Gorana Krmaca na tubi. Za druženje in pogostitev po uradnem delu so pod samostanskimi arkadami poskrbeli kostanjeviški vinogradniki in aktiv kmečkih žena.

