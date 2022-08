Nova najemna stanovanja: Državni denar za Žlapovec

29.8.2022 | 11:40

Takšna bo nova večstanovanjska stavba.

Območje gradnje (fotografiji: MO Krško)

Krško - Ministrstvo za okolje in prostor je konec julija izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo je odločbo o sofinanciranju izdalo 34 projektom, ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj v skupni višini 60 milijonov evrov. Med njimi tudi 1,7 milijona nepovratnih sredstev za projekt večstanovanjskega objekta v Žlapovcu, ki ga je na razpis prijavila Mestna občina Krško. Gre za odobrena sredstva, pri čemer odločba še ni pravnomočna. Na občini pričakujejo, da bodo pogodbo podpisali v kratkem, sporočajo iz Krškega.

Večstanovanjski objekt s 17 neprofitnimi najemnimi stanovanji bo Mestna občina Krško gradila v Žlapovcu, neposredno v bližini stanovanjskih blokov na Gubčevi cesti (razvidno s fotografije). Občinski svet Mestne občine Krško je na majski seji obravnaval in potrdil nakup zemljišča ter investicijsko dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, projektna dokumentacija za izvedbo je v izdelavi, naslednji korak pa je priprava razpisa za pripravljalna dela, vključno z arheološkimi izkopavanji. Konec letošnjega leta bo objavljen razpisa za izbor izvajalca. Gradnja naj bi se po načrtih začela spomladi prihodnje leto, zaključila pa do konca leta 2024. Skupna ocenjena vrednost znaša 4,1 milijona evrov, od tega bo občina iz razpisa, kot omenjeno, prejela 1,7 milijona.

Razpis za najem stanovanj bo Mestna občina Krško, kot napoveduje, objavila že v času gradnje v naslednjem letu.

Po podatkih okoljskega ministrstva se bodo vsa pridobljena stanovanja upravičencem oddajala prek javnih razpisov in po neprofitni najemnini. Prednost pri vrednotenju vlog so imele investicije, ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve. Tako bo 82 % pridobljenih stanovanj, med njimi tudi stanovanjski objekt v Krškem, izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotavlja nizko porabo energije in nižje obratovalne stroške za najemnike, so še zapisali na MO Krško.

M. K.