Ob začetku šolskega leta omogočen dostop po Ulici Slavka Gruma do OŠ Drska

29.8.2022 | 14:30

Potek del (Fotografije: MO Novo mesto)

OŠ Drska

Obvoz Ulica Slavka Gruma - OŠ Drska

Novo mesto - Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu poteka rekonstrukcija cestišča in ureditve komunalne infrastrukture, ki jo na odseku od križišča s Cesarjevo ulico do Osnovne šole Drska spremlja tudi popolna zapora ceste in s tem oviran dostop do šole. 1. in 2. septembra pa dela ne bodo potekala. Oba dneva bo po Ulici Slavka Gruma omogočen neoviran dostop do šole, prav tako bo omogočen dostop po Cesarjevi ulici do Ulice Slavka Gruma.

Po dveh dneh prekinitve od 3. septembra dalje na Ulici Slavka Gruma sledijo zaključna dela, ki naj bi jih končali čim prej v septembru, sporočajo z rotovža. V tem času bo na območju Ulice Slavka Gruma od križišča s Cesarjevo ulico do Osnovne šole Drska in na Cesarjevi ulici ponovno vzpostavljana popolna zapora. Obvoz do Osnovne šole Drska bo urejen na relaciji Ulica Slavka Gruma–Drska–Šegova ulica–Cesarjeva ulica in obratno.

Po zaključenih delih bo na tem območju urejena prometno varna šolska pot s površinami za pešce in kolesarje, poudarjajo na občini in dodajajo, da učence letos pričakuje tudi prenovljena podoba šole na Drski, saj je bila v sklopu rednega vzdrževanja med počitnicami celovito prenovljena fasada.

M. K.