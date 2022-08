S sekiro nad avto, s pestjo nad voznika

29.8.2022 | 18:20

Med vikendom so policisti na številki 113 sprejeli 653 klicev. Od tega je bilo 195 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s kršitvami javnega reda ter mejnimi zadevami in tujci, danes sporočajo s PU Novo mesto in dodajajo nekaj podrobnosti.

Javni red in mir

Policisti so obravnavali šestnajst kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter pet v zasebnem prostoru.

V petek zvečer so v Dobruški vasi odvzeli prostost 18-letniku, ki je pred tem s sekiro razbil vetrobransko steklo sosedovega avtomobila, nato pa še s pestjo udaril voznika. Iz kraja je zbežal, a so ga policisti izsledili in prijeli. Ker je kršil javni red in mir pijan ter s kršitvijo ni prenehal, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

V soboto popoldne so krški policisti posredovali v družinskem sporu v Mrtvicah – ugotovili so, da sta se sprla 67- in 43-letnik, spor pa je prerasel v pretep. Oba sta si prizadejala vidne poškodbe, zdravniško pomoč sta odklanjala, nista pa mogla odkloniti dveh plačilnih nalogov, ki so jima jih napisali policist zaradi kršitve javnega reda in miru.

Novomeški policisti obravnavajo 69-letnika z Golobinjeka, ki naj bi v nedeljo popoldne z železno palico večkrat udaril 22-letnika in ga pri tem lažje poškodoval. Okoliščine primera še preverjajo.

Na Lokvah so v nedeljo popoldne zaradi kršitve javnega reda in miru policisti napisali tri plačilne naloga: najprej 47-letnici in 34 letnici, ki sta se sprli in grozili s pretepom, tako da so ju pomirili šele policisti. V spor se je vmešal še 32-letnik, ki so mu po zaključku postopka tudi napisali plačilni nalog.

Novomeški policisti so v petek zvečer posredovali v Brezju zaradi več prijav črnega dima, s katerim je bila zadimljena okolica. Nekaj po osmi zvečer so pri kurjenju smeti zalotili 33- in 21-letnika ter za oba napisali predlog za uvedbo postopka. V naselje so se morali vrniti nekaj minut po odhodu, saj so začeli predvajati glasno glasbo. Zaradi kršitve javnega reda in miru so 19-letniku napisali plačilni nalog.

Črnomaljski policisti so uvedli postopek 31-letnika iz Ručetne vasi zaradi kurjenja različnih odpadkov, s katerimi je zadimil okolico.

Prometna varnost

Zaradi nezanesljive vožnje so brežiški policisti v Spodnjem Starem Gradu v petek popoldne ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice. Najprej so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Uvedli so postopek o prekršku, pred tem pa mu še zasegli osebni avtomobil.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v soboto zvečer na Uršnih selih ustavili osebno avtomobil, ki ga je vozil 33-letnik iz okolice Šentruperta. V postopku so postali potniki žaljivi, zato so na kraj prišli še drugi policisti. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,60 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V nedeljo zvečer se je na mejni prehod Metlika, proti Sloveniji, pripeljal 44-letni voznik iz Škofje Loke. Policisti so zaradi njegovega obnašanja posumili, da ni najbolj psihofizično pripravljen za vožnjo avtomobila in da vozi brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,25 mg/l alkohola v izdihanem zraku, avto pa zasegli.

Mejne zadeve in tujci

V petek zjutraj je policist – vodnik službenega psa na relaciji Ponikve – Laze prijel šest državljanov Pakistana, pet indije in dva Bangladeša. V Ločah so prijeli sedem državljanov Burundija. V Koritnem so policisti specializirane enote za nadzor državne meje prijeli državljana Bangladeša. Zvečer so na Velikem Obrežu prijeli državljana Sirije.

V noči na soboto so v Ločah prijeli osem državljanov Burundija, v soboto zjutraj pa v Slovenski vasi še devet in v Brezju pri Veliki dolini štirinajst državljanov Indije in tri iz Burundija. V Rigoncah so prijeli tri državljane Kitajske. Dopoldne, okoli pol desete ure, so prijeli osemnajst državljanov Burundija.

V noči na nedeljo so policisti v Ločah in Rigoncah prijeli sedemindvajset državljanov Burundija ter po enega iz Toge in Gvineje. Nekaj ur kasneje so v Dobovi prijeli še osem državljanov Burundija. Na Lazah in v okolici Ponikev so prijeli po enega tujca iz Bangladeša in Nepala ter deset državljanov Indije. Nekaj pred sedmo zjutraj so v naselju Koritno prijeli deset državljanov Indije, osem Pakistana in dva iz Bangladeša. V Marindolu so prijeli državljana Burundija.

V nedeljo dopoldne so policisti na mejnem prehodu Obrežje pri kontroli tovornega vozila na vstopu v Slovenijo ugotovili, da na podvozju prikolice na rezervnem kolesu leži (se je skrival) 33-letni državljan Alžirije, ki je želel v Francijo. Tujca so v postopek prevzeli hrvaški policisti.

V ponedeljkovih zgodnjih urah so v Ločah in okolici prijeli štirinajst državljanov iz Burundija ter devet iz Konga, tri iz Angole ter enega iz Nigra. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.