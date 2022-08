Končuje se prenova državne ceste skozi Žimarice; danes in jutri zapora

Sodražica - V občini Sodražica v teh dneh zaključujejo s prenovo državne ceste skozi Žimarice. Manjka le še asfaltna prevleka, ki jo bodo polagali danes in jutri, zaradi česar bo cesta skozi naselje oba dneva večinoma zaprta.

Na nekaj manj kot dva kilometra dolgem odseku bo občina Sodražica skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo poleg nove asfaltne prevleke uredila še pločnik za pešce, meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Celovito bodo obnovljeni vodovod in vgrajeni telekomunikacijski vodi. Uredili bodo tudi tri nova avtobusna postajališča in tri mostove čez Bistrico in njene pritoke.

Pogodbena vrednost del je ocenjena na 2,2 milijona evrov, a bo projekt zaradi podražitev gradbenih del in materiala stal nekaj več, ocenjujejo na občini.

Zaradi preplastitve bo cesta skozi Žimarice v torek in sredo torej zaprta, in sicer oba dneva od 7. do 17. ure oz. do zaključka del. Obvoz za naselje Čampe-Žimarice bo preko Bravčarjevega vrta, za območje pri Gostilni Luka pa bo dostop urejen preko Zadnikov. Za preostale stanovalce naselja obvoz ne bo možen.

