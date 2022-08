FOTO: Sproščen promet po novi zahodni obvoznici

30.8.2022 | 12:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Po novozgrajeni ivanški zahodni obvoznici, ki povezuje novozgrajeno krožišče Marof s krožiščem Malo Hudo pri podjetju Akrapovič, so konec tedna že sprostili promet.

Po besedah župana Dušana Strnada je to še en velik korak k uresničitvi enega od prioritetnih občinskih projektov v letošnjem letu, ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine Ivančna Gorica. »Po dokončni izgradnji nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem in umestitvi krožišča pri nakupovalnem centru (Hofer in Spar) bo bistveno razbremenjen promet v samem občinskem središču. Projekt bo omogočil predvsem hitrejši in bolj varnejši dostop krajanom Krajevne skupnosti Stična in Metnaj, uporabnikom šolskega centra in delno tudi Ivančne Gorice z avtocesto«, je povedal župan Strnad ter dodal, da se lahko obvoznica že zdaj izkoristi kot povezava do Višnje Gore, avtoceste ali do objektov na tej strani obvoznice. Kot razlog za sprostitev prometa je tudi prihajajoči začetek novega šolskega leta.

Z občine sporočajo, da se lahko po sodobno zgrajeni obvoznici poleg z motornimi vozili varno zapeljete po pasu za kolesa in skiroje ali se sprehodite peš. Celotna dolžina novozgrajene ceste je 950 metrov. Projekt je zajemal še novozgrajeno krožišče »Marof«, regulacijo Stiškega potoka, urejeni pa so tudi vsi dostopi do kmetijskih zemljišč in objektov ob trasi.

Uradno bodo obvoznico odprli sredi septembra.

M. K.

