Otoški gasilci do novega vozila in svojega zemljišča

30.8.2022 | 11:15

Otočec - V soboto, 27. avgusta, je bil za otoške gasilce prav poseben dan, saj so bili v letošnjem letu deležni dveh velikih pridobitev, ureditve lastništva zemljišča, na katerem stoji gasilski dom, in prevzema novega gasilskega vozila.

Slovesnost se je začela z gasilsko parado od cerkve do gasilskega doma, ki jo je napovedoval Miha Jerman mlajši. V povorki sta bili državna in gasilska zastava, šmarješka godba, gasilski znak, ki so ga nosili pionirji, sedem praporov, 57 gasilcev z mladino ter sedem vozil. Prireditev je vodila njihova članica Erika Zupančič. Predsednik PGD Otočec Miran Zupančič je po pozdravu vseh zbranih na slovesnosti predstavil obe veliki pridobitvi, katere jim bodo omogočile še boljše delovanje.

Z gradnjo novega gasilskega doma so »podedovali« tudi neurejen status lastništva zemljišča gasilskega doma. Bilo je veliko obljub, kako bodo pomagali rešiti ta problem, vendar je vedno ostalo samo pri besedah. V lanskem letu so na pobudo župana MO NM Gregorja Macedonija na Okrajnem sodišču v Novem mestu začeli postopek ureditve lastništva s Športno unijo Slovenije, katera je bila v zemljiški knjigi navedena kot lastnica. Postopek je bil zaupan takratni občinski odvetnici Jani Bolta Saje, zdajšnji direktorici občinske uprave MO NM. Trdni odločenosti župana, da reši ta problem, in strokovno vodenemu postopku odvetnice se morajo otoški gasilci zahvaliti, da so danes lastniki vsega zemljišča, katerega uporabljajo za svojo dejavnost. V imenu gasilcev PGD Otočec se je predsednik Zupančič zahvalilGregorju Macedoniju in Jani Bolta Saje za to pridobitev.

Druga pridobitev je novo gasilsko vozilo, ki je bilo izdelano v skladu s tipizacijo gasilskih vozil in v celoti ustreza njihovim potrebam glede na požarni okoliš. Z njim so zamenjali 19 let staro vozilo GVGP-1, ki je imelo podobno nadgradnjo. Strošek gotovega vozila je bil 90.000 evrov. Gasilci tako velikega zneska sami ne bi mogli pokriti, zato so se obrnili na donatorje. Odziv je bil odličen. Otoški gasilci v zadnjih letih občutijo pripravljenost za pomoč njihovi organizaciji. Z nabiralno akcijo so krajani prispevali eno tretjino investicije, občina in podjetja izven krajevne skupnosti še eno tretjino, ostalo so pokrili z lastnimi sredstvi.

Na slovesnosti sta vse zbrane nagovorila regijski poveljnik za dolenjsko regijo in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Martin Lužar ter župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Otoški gasilci so se donatorjem zahvalili, saj je bila njihova pomoč neprecenljiva. Predsednik PGD Otočec Miran Zupančič in poveljnik PGD Otočec Miha Jerman sta podelila zahvale za pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila GVGP-1 zaslužnim gasilcem ter donatorjem plakete bronasti, srebrni, zlati in diamantni boter gasilskemu vozilu GVGP-1. Boter novega gasilskega vozila, župan Macedoni, je predal ključe poveljniku PGD Otočec Mihi Jermanu. Ta jih je izročil vozniku in skrbniku, tovarišu Mateju Zupančiču. Da bi bile njihove intervencije z novim vozilom brez nesreč, je blagoslov novega vozila opravil šentpetrski župnik Jože Rački. Veselo druženje gasilcev in krajanov so sklenili z ansamblom Gašperja Kavška.

H. M.

