Profesorici matematike z novomeške gimnazije za las ušel naziv mlada kmetica leta 2022

30.8.2022 | 14:40

Karmen Čarman z najmlajšim sinom Jožefom v nekdanjem Vajsovem mlinu

Karmen Čarman je zelo vesela in nasmejana ženska, polna idej in energije.

Na stojnici na priložnostnih sejmih Čarmanovi že ponujajo svoje pridelke in umetniške izdelke.

Vajsova domačija z mlinom (na levi).

Na kmetiji imajo kokoši in kozice - slednje razveseljujejo zlasti otroke.

Gornja Radgona, Bučka - V škocjanski občini so te dni lahko upravičeno ponosni na Karmen Čarman, članico Društva podeželskih žensk Bučka, ki je na nedavni Agri, na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni, tekmovala za mlado kmetico leta 2022. Ta naziv ji je ušel za las.

Pred številnimi in bučnimi navijači se je v napetih in izenačenih spretnostnih igrah najbolje izkazala 28-letna Urška Kolman Bauman, članica Društva kmetic Občine Šentilj, drugo mesto pa je po izredno napetem finalu in kar dveh dodatnih izločevalnih igrah zasedla Čarmanova. Tretja je bila "domačinka" Sara Smrke iz Negove, članica DPŽ Gornja Radgona. Pri izboru je sodelovalo tudi uredništvo časopisa Kmečki glas.

Karmen Čarman je bila edina Dolenjka od sedmih kandidatk za kmetico leta. Prihaja s samooskrbne kmetije v Dolenjih Raduljah, ki se ukvarja tudi z muzejstvom in turizmom.

"Bila je čudovita izkušnja"

Kamen Čarman je za Dolenjski list povedala, da je bilo tekmovanje čudovita izkušnja in potrditev njihovemu delu na kmetiji. »Na tekmovanju smo slišali slogan: "Mlada kmetica je kraljica." In bo kar držalo, saj z lastno glavo in lastnimi rokami kmetice in kmetje pišemo prave kraljevske zgodbe na slovenskem podeželju ..,« pove Čarmanova, ki ji tudi drugo mesto pomeni veliko. Domov je prišla z novim kuhinjskim robotom, ki jo bi prišel še kako prav.

Dejala je še: »Tudi drugo mesto je več kot odlično, sploh, ker sem se borila s samimi dekleti, ki prihajajo z nekaj 10-hektarskih kmetij ... Jaz pa mala in nebogljena z dve hektarske … Ampak sem bila enakovredna borka. Bile smo odlična družba in smo v Gornjo Radgono vnesle pravi val pozitivne energije. In tu vidim priložnost, da sedaj, če mi bo le čas dopuščal, delujem tudi v smeri promocije malih kmetij. Z dekleti smo ostale na vezi in kaj rado se bo zgodilo, da bomo skupaj organizirale kak dogodek. Mislim, da moramo tekmovanje sedaj usmeriti v sodelovanje in narediti nekaj tudi za promocijo žensk v kmetijstvu – sama osebno za promocijo malih kmetij, tu vidim prihodnost za ohranjanje podeželja,« pove Karmen Čarman.

Zaljubili v domačijo

Z možem Tomažem, ki ju razveseljujejo trije otroci, sta v Dolenjih Raduljah pred štirimi leti kupila majhno kmetijo z opuščenim Vajsovim mlinom in žago v dolini potoka Čolnišček. Domačija je na novo zaživela, obiskovalcem ponujajo marsikaj, mnogo idej pa še čaka na uresničitev. Vodna mlinska kolesa naj bi se kmalu spet vrtela.

»Enostavno zaljubili smo se v domačijo, tu smo se takoj dobro počutili in odločitev za nakup ni bila težka,« pove Karmen Čarman, sicer prof. matematike na novomeški gimnaziji, ki je vešča v kuhinji in peki, iz moke peče domač pirin kruh, piškote, potice, itd., kuha marmelade iz domačega sadja, izdeluje različne testenine in jih zdaj že občasno ponuja na priložnostnih tržnicah.

Peče potice, šarklje, pripravlja marmelade …

Njena strast so potice. S svojimi dobrotami je večkrat sodelovala na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju in prav letos je prejela zlato priznanje za orehovo potico, pred leti tudi znak kakovosti za medenjake.

Seveda Karmen ne manjka tudi na bučenski šarkeljadi, kjer pripravlja tradicionalni kvašen šarkelj, že nekajkrat pa se je izkazala tudi kot simpatična voditeljica.

Tudi umetnica

Karmen pa ima tudi umetniško žilico in uresničuje kup kreativnih idej. Krasi steklene, keramične in kovinske posode s slovenskim okrasjem oz. ornamenti, izdeluje vezene vizitke, je lokalna turstična vodnica v občinah Litija in Šmartno pri Litij, letos je opravila tudi izpit za lokalno turistično vodnico po Dolenjski.

Pri Čarmanovih imajo redijo koze in kokoši, pridelujejo sadje, vrtnine, zelišča. V prihodnje želijo pridelovati še koruzo, letos pa sta z možem Tomažem najela tudi nasad aronije in pričakujeta dobro letino.

Načrtov in idej jima na nekdanji Vajsovi domačiji ne manjka, o čemer si lahko več preberete v reportaži v prilogi Živa, ki bo izšla s četrtkovim Dolenjskim listom.

Besedilo in foto: L. Markelj

