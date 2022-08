FOTO: LD Trdinov vrh - Nov dom uporniškega duha

30.8.2022 | 13:30

Miro Kuljaj (levo) in Ivan Kralj sta slovesno prerezala trak pred lovskim domom.

Godba

Lovci so tekmovali v streljanju na glinaste golobe. (Vse fotografije: M. L.)

Gabrje - V Dulah v Gabrju so v nedeljo slovesno odprli Lovski dom Lovske družine Trdinov vrh. Dogodka so se poleg članov domače lovske družine in predstavnikov več drugih lovskih družin, tudi iz Hrvaške, udeležili med drugimi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač ter tajnik in predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto Stane Gabrijel in Franc Jarc.

Zbrane je pozdravil starešina Lovske družine Trdinov vrh Miro Kuljaj, ki se je zahvalil vsem za pomoč pri gradnji doma, še posebej pa, kot je rekel, mecenu Ivanu Kralju. Jasna Kuljaj, ki je vodila slovesnost, je Kralja tudi povabila k mikrofonu. Kot je rekel, lovci predvsem skrbijo za živali, ne pa tisti, ki plenijo v naravi. Poudaril je, da Lovsko družino Trdinov vrh in ostale prebivalce tega območja preveva uporniški duh, s katerim člani zelene bratovščine tu delajo in dosegajo uspehe, med katerimi je tudi omenjeni lovski dom. »Lovci imamo še veliko načrtov,« je rekel Kralj.

Pričakovanje, da se bosta uporništvo in ustvarjalna vztrajnost tu nadaljevala tudi v prihodnje, je izrazil tudi župan Gregor Macedoni. Pohvalil je lovsko družino za njeno sodelovanje s sosednjimi lovskimi družinami, tudi s hrvaško.

Predstavnik Lovske družine Trdinov vrh Ivo Kuljaj je govoril o prvih zamislih za gradnjo lovskega doma in o tem, kako so jih uresničili.

Lovski dom v Gabrju je v zadnjih dvajsetih letih eden najlepših objektov v lovskih družinah, je poudaril predsednik slovenskih lovcev Lado Bradač, ki je priznal, da ni povsem verjel Kuljajevi napovedi pred leti o gradnji doma. Kot je Bradač govoril o vlogi lovcev, je izpostavil tudi pomemben prispevek slovenskih lovcev pri osamosvojitvi Slovenije. Starešina Lovske družine Lisica Radatoviči Nikica Milčinović je spomnil, da sta lovski družini Radatoviči in Trdinov vrh pobrateni in da se tradicionalno že nekaj let srečujeta na slovensko hrvaški meji na Gorjancih.

Lovski družini, tokratni gostiteljici, sta čestitala tudi predstavnika novomeške krovne lovske zveze Stane Gabrijel in Franc Jarc.

Na slovesnosti so podelili več priznanj, posebej so se pri tem zahvalili Ivanu Kralju, ki so mu izročili simbolno darilo, likovno delo, ki naj bi simboliziralo Kraljev značaj in delo.

Prireditev je glasbeno obogatila domača godba na pihala, najbolj svečanim trenutkom pa so dali poudarek rogisti Lovske družine Trdinov vrh. Novi objekt je blagoslovil brusniški župnik Lojze Brce.

Po odprtju so se lovci pomerili v streljanju na glinaste golobe.

Obiskovalcem, ki so na prireditev prišli v precejšnjem številu, so lovci že dopoldne postregli z brezplačnim golažem.

M. L.

